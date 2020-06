Nakažení pražského náměstka koronavirem ovlivnilo jednání sněmovny. Vondráček žádá nošení roušek

Praha Pozitivní test náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) na koronavirus ovlivnil středeční jednání sněmovny. Její předseda Radek Vondráček (ANO) poslancům řekl, že jeden z pražských radních byl v úterý v sídle dolní komory a v kontaktu s některými jejími členy. Požádal proto poslance, aby všichni používali roušky, a to zejména u řečniště.

„Není možné dodržet určitou bezpečnou vzdálenost, tak prosím zvažte, zda by nebylo lepší být vedle kolegů zase s rouškou, než hygiena vytrasuje, jestli tady nehrozí nějaké vyšší nebezpečí,“ uvedl Vondráček. „Jeden z radních se včera vyskytoval tady ve sněmovně, takže je potřeba vnímat tu poněkud rizikovější situaci,“ poznamenal.



Z jednání sněmovny se ve středu ze zdravotních důvodů omluvili poslanec KDU-ČSL, pražský zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský a další pražský zastupitel a poslanec ANO Patrik Nacher.

Hlubuček v úterý večer oznámil, že je pozitivní na nemoc covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Nyní je izolován a na pozorování. V pondělí si naměřil zvýšenou teplotu 37,8 stupně a následně vyhledal lékaře a šel na testy. Hygiena bude kontaktovat všechny, kteří se s ním setkali. Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) budou muset být všichni členové rady hlavního města v karanténě.

Do karantény by na pražském magistrátu mohlo jít kvůli onemocnění covid-19 zhruba 30 až 40 politiků a úředníků, kteří se zúčastnili pondělního jednání městské rady. Novinářům to ve středu sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Test nemoc prokázal v úterý u náměstka primátora Petra Hlubučka (TOP 09). Hygienici by ve středu měli rozhodnout o dalším postupu. Vedení města zároveň stanoví, zda se bude ve čtvrtek konat jednání pražských zastupitelů.



„Jednání rady se zúčastnili všichni radní, část ředitelů a předsedů výborů, někteří úředníci a také předsedové koaličních klubů i zástupci opozice. Celkově se situace týká třiceti až čtyřiceti lidí,“ uvedl Hofman.

Hlubuček uvedl, že v pondělí se během dne přestal cítit dobře. Večer si pak naměřil teplotu 37,8 stupně Celsia. Následně vyhledal lékaře a test potvrdil nákazu.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ve středu novinářům sdělil, že bude záležet na rozhodnutí hygienické služby, zda budou ještě ve středu všichni ostatní členové rady testováni. O tom, zda se bude konat čtvrteční zasedání zastupitelů, se rozhodne odpoledne. Hřib v úterý uvedl, že zjišťuje, zda by se jednání mohlo konat on-line. Problém je, že na zastupitelstvu se hlasuje jmenovitě a že město musí veřejnosti zajistit možnost sledovat jednání. Magistrát již zrušil středeční zasedání kontrolního výboru.

V uplynulých měsících bylo na pražském magistrátu nakaženo několik úředníků. Od poloviny března byl načas kvůli koronaviru uzavřen odbor evidence majetku. Nákaza se na odboru prokázala u dvou zaměstnanců a asi padesát lidí bylo v karanténě. Kromě odboru evidence majetku se nákaza objevila také na odboru územního rozvoje.



Praha je koronavirem nejvíce zasaženou oblastí v Česku. Laboratoře tu dosud odhalily 2344 nakažených, z toho se necelých 1500 vyléčilo. V celé zemi bylo od začátku epidemie zaznamenáno 10 112 případů.