Nákaza v Thomayerově nemocnici? Možná nebyly ochranné pomůcky použity správně, spekuluje ministr

Praha Koronavirové řádění už přes zákazy návštěv proniklo mezi ty nejzranitelnější. Nákaza se přestala vyhýbat seniorům v domovech důchodců i dlouhodobě nemocným pacientům nemocnic. Nejvážnější zůstává situace v pražské Thomayerově nemocnici, kde virus postihl nejméně 13 pacientů na oddělení následné péče.

Jeden nakažený, pětasedmdesátiletý muž, ve středu zemřel. Nemocnici prověřovala z popudu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pražská hygiena, která jí podle jeho vyjádření poskytla maximální součinnost. „Situaci má nemocnice pod kontrolou,“ řekl serveru Lidovky.cz ministr. To potvrdila i ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. „V nemocnici jsme byli a vše prověřili. Nenašli jsme žádný problém, vše bylo řádně vydezinfikováno,“ sdělila Lidovkám.

Důvod k panice nevidí ani náměstek ministra zdravotnictví a šéf krizového štábu Roman Prymula, obavy z italského či španělského scénáře tak podle něj nejsou na místě. „Ti lidé jsou izolováni, nehrozí další šíření nákazy. Čekáme, jakým způsobem se bude měnit jejich klinický stav,“ řekl s tím, že ministerstvo vydá pro takováto lůžková zařízení nemocnic i další přesnější doporučení. „Zařízení sociální péče a léčebny dlouhodobě nemocných jsou pro nás podstatná,“ zdůraznil.

Ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš uvedl, že všichni nakažení jsou v dobrém stavu. „Nikdo z pacientů nemá významnější dechové potíže,“ řekl serveru Lidovky.cz. „Pacienti dostávají adekvátní léčbu a jsou pod pravidelnou kontrolou našich zdravotníků a primáře oddělení, který je také ve spojení s jednotlivými rodinami všech pacientů a informuje je o jejich aktuálním zdravotním stavu,“ dodal.

Nakažení pacienti jsou podle šéfa krčské nemocnice bariérově izolovaní a všichni zdravotníci povinně používají osobní ochranné pomůcky s nejvyšší možnou ochrannou. „Pomůcek máme zatím relativně potřebné množství, ale vše je závislé na pravidelných dodávkách, a to zvláště u respirátorů typu FFP3 bez ventilů,“ doplnil. Ministr zdravotnictví server Lidovky.cz ujistil, že jeho rezort je v případě potřeby připraven saturovat nemocnici ochrannými pomůckami či jakkoli jinak pomoci.

Podle mluvčího nemocnice Petra Sulka oddělení nechalo ihned otestovat na přítomnost koronaviru všech 27 potenciálně nakažených pacientů a příslušný zdravotní personál. „Testy si děláme sami v naší laboratoři, aby to bylo rychlejší. Výsledky očekáváme během dneška či zítřka,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Sulek.

Do čtvrtečního odpoledne se prokázala nákaza u 13 pacientů a tří zdravotních sester. „Čísla se ale mohou v průběhu několika hodin měnit,“ dodal s tím, že u všech nakažených je průběh nemoci prozatím lehčí, do uzávěrky tohoto vydání nebyl nikdo připojen na plicní ventilaci ani na přístroj na mimotělní okysličování krve.

„Trochu zvláštní případ“

Koronavir na oddělení následné péče s největší pravděpodobností přinesly zdravotní sestry, což nepřímo potvrdil i ministr Vojtěch. „Nákaza tam byla personálem zavlečena pravděpodobně z vně nemocnice,“ řekl. Už dříve se nakazily dvě sestry na sousedící plicní klinice, které ošetřovali koronavirem infikovaného taxikáře přijatého s podezřením na zápal plic. Ten nyní bojuje o život ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a je mu podáván experimentální lék remdesivir.

Případ v Krči byl podle ministra „trochu zvláštní“. „Podle vyjádření pana ředitele měli zaměstnanci ochranné prostředky. On na to osobně dohlížel, byli instruováni, jak ochranné prostředky používat, a přesto tam došlo k nákaze. To je trochu překvapující, možná nebyly prostředky použity dobře. Nebo při snímání respirátoru tam došlo k infekci, těžko říct, to se bude ještě šetřit,“ sdělil.

I přes situaci v Thomayerově nemocnici ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví znovu povolilo přijímání nových pacientů na oddělení následné péče a do léčeben dlouhodobě nemocných, kde jsou hospitalizováni zejména senioři. Z nemocnic akutní lůžkové péče totiž nebylo tyto nemocné kam překládat a nedostávalo se volné kapacity pro nové pacienty.

Běsnění i mimo Prahu

Potvrzené zavlečení koronavirové nákazy ve čtvrtek potvrdilo i několik domovů důchodců. Nákaza se objevila například v domově v Praze na Chodově či v Michli. Podle informací České televize skončili někteří senioři v Nemocnici Na Bulovce.

Z domova na Chodově pocházel i pětadevadesátiletý muž, který byl první obětí koronaviru v Česku. „Děláme maximum pro zajištění bezpečí všech klientů i personálu. Ve spolupráci s hygienickou stanicí fungují veškerá preventivní opatření a máme připravený krizový plán. Obratem jsme provedli plošné testování klientů i personálu a nyní čekáme na výsledky,“ uvedla pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě).

Virová hrozba nepanuje jen v Praze, nákaza postihla i deset klientů odlehčovací sociální služby Sovy v Českém Krumlově. V karanténě se ocitl domov pro seniory U Trati v Litoměřicích, jednomu z jeho obyvatel (85), který ležel na interně litoměřické nemocnice, vyšel pozitivní test na koronavirus. Naopak domov důchodců v Českém Dubu na Liberecku, kde onemocně jeden pracovník, si mohl oddychnout. Všechny rychlotesty u 173 seniorů a zaměstnanců byly negativní.