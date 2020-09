Nákazu mimo domov či práci hygienici v Praze nezjistí, říká Jágrová. Kontaktovat nakažené do 48 hodin se nedaří

Praha V Praze se nedaří dohledávat místa nákazy novým typem koronaviru, pokud jimi není domácnost nebo zaměstnání. Novinářům to řekla ředitelka Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová. Na obvolávání nakažených se podílí 130 zaměstnanců a 200 až 300 dalších lidí volá kontaktům. Nedaří se nakažené kontaktovat do 48 hodin, dodala.

„Aktuálně se v Praze blížíme 15 000 hlášených případů onemocnění, což je velmi vysoké číslo,“ uvedla Jágrová. „Máme asi třetinu pacientů, kteří se nakazili v rodině, třetinu na pracovišti a zbytek přenosů není určený,“ uvedla. V některých dnech se nezjištěná místa nákazy podle ní pohybují až kolem 50 procent. „Mnoho lidí si nevybavuje, kde se mohli nakazit. Neuvádějí nějaké konkrétní místo. A jak je případů velmi mnoho, tak se nedaří na společný zdroj nákazy přijít,“ dodala.



Pražská hygiena má podle Jágrové 160 odborných zaměstnanců, z nich 130 se podílí na trasování a ostatní zajišťují související agendu včetně vydávání karantén. S voláním kontaktům nakažených podle Jágrové pomáhají medici, tři desítky celníků, 30 zaměstnanců call centra bank. Ministerstvo zdravotnictví zřídilo call centrum, kde je asi 200 telefonistů.

„Zájem je, ale když všichni dorazí, tak vidí, že to není tak jednoduchá záležitost,“ řekla. „Potřebujeme víc lidí, kteří by nám pomohli s trasováním prvních případů, a to bohužel nemáme,“ dodala.

Jágrová také odmítla tvrzení, že jsou v Praze vyčerpány nemocniční kapacity, kde je možné léčit pacienty s vážným průběhem covidu-19. Volných je podle ní asi 20 procent lůžek. Zatím podle ní nebylo nutné rušit plánované operace a vyšetření, která lze odložit, jako tomu bylo na jaře. „Máme zásobu v dalších lůžkách, která jsou v současné době obsazená pacienty z elektivní péče,“ řekla.

Většina covid pozitivních pacientů hospitalizovaných na běžném oddělení podle Jágrové nutně pobyt v nemocnici nepotřebuje, jen nemohou zůstávat v izolaci doma. „Máme vytipovaný jeden domov pro seniory, kde by mohli být umístěni, a další kapacity nachystané,“ doplnila.

Podle posledních dat bylo od začátku března v Praze zaznamenáno 12 466 nakažených koronavirem, z nichž se více než polovina už vyléčila a 119 lidí zemřelo. Aktuálně nemocných je 5445 Pražanů. Rekordní denní nárůst byl v Praze 601 případů minulý čtvrtek.