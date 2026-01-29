Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy

Autor: ,
  10:29aktualizováno  10:29
Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešní návštěvě čáslavské letecké základny. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy, zejména z hlediska financování.
Letoun F-35A Lightning II amerických vzdušných sil

Letoun F-35A Lightning II amerických vzdušných sil | foto: @F35demoteam

DNY NATO 2023: Závěrečná třešinka na dortu. Kvůli silnějšímu větru odkládané...
Premiér a předseda ANO na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)
Trojice amerických letounů F-35A přistála po poledni na mošnovském letišti.
Trojice amerických letounů F-35A přistála na letišti v Ostravě Mošnově. Jsou...
85 fotografií

„Já tam určitě vidím velkou možnost vylepšit podmínky té smlouvy, hlavně z hlediska financování a samozřejmě z hlediska rozpočtování ohledně kurzových rozdílů. Na tom určitě budeme chtít popracovat a smlouvu vylepšit, protože projekt je v takovém stadiu, že musí pokračovat,“ uvedl premiér.

Čtyřiadvacet letounů F-35 má nahradit 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. O jejich pořízení rozhodla předchozí vláda Petra Fialy (ODS) v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu má Česko zaplatit 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Jde o nejdražší armádní nákup.

14. října 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.