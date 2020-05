Nákupní centra se vrací k životu, před vchody se tvoří fronty. Víkend po výplatě bude nával, říká zaměstnanec

PRAHA Hlasitá výzva z obchodu s obuví se line celou chodbou pražského nákupního centra Metropole Zličín a není možné ji přeslechnout: „Prosím pěkně, použijte dezinfekci na ruce, a pokud budete zkoušet, tak vydezinfikované lžíce jsou v levém koši.“

Prodavačka Marie Kopřivová, která má první den po znovuotevření prodejny na starost zmíněné usměrňování zákazníků, vysvětluje, že bez toho by to nešlo. „Lidé hodně zapomínají. Za celé dopoledne šla bez vyzvání k dezinfekci jen jedna paní,“ popisuje a s přestávkami u vchodových dveří pokračuje v napomínání.

V jednu chvíli se po prodejně pohybuje asi deset lidí. Prodavačky jsou prý ale zvyklé na úplně jiný nápor. „Hodně zákazníků se hlavně divilo, že už máme otevřeno. Navíc pořád platí nákupní hodiny pro důchodce v potravinách a lidé si možná mysleli, že se to vztahuje i na ostatní obchody. Po desáté tady bylo víc lidí. Myslím si, že zítra to bude zase vypadat jinak,“ dodala.

Tlačenice v kadeřnictví

Jako ve sci-fi filmu to vypadá v nedalekém salonu, kde se kadeřnice pohybují v rouškách a ochranných štítech. Už dopoledne mají obsazená všechna křesla. Podobná je situace i naproti u manikérek.

Příliš mnoho lidí naopak zatím nenavštívilo prodejnu šperků. „Měla jsem jenom jednu opravu, to už si pán vyzvedl. Dnes jsem ale nic neprodala,“ řekla serveru Lidovky.cz prodavačka Jana Marvanová. Myslí si, že většina lidí má namířeno do prodejny potravin, která se nachází na konci centra. Podle nákupních tašek je ale zájem také o oblečení.

Zákaznice Jana z Prahy potvrzuje, že vyrazila do pražské Metropole Zličín pouze na nezbytné nákupy. „Čekám na manžela, který šel do elektra, potřebuje něco do auta. Já se půjdu nechat ostříhat, pokud budou mít místo. Rozhodně se tady nebudeme zdržovat,“ vysvětlila důchodkyně s jezevčíkem v košíku.

Do nedaleké prodejny s nábytkem IKEA už vyrazilo o poznání více lidí. Potvrzuje to také připravená ulička ze zátaras přímo před hlavním vchodem. Vedení navíc naznačilo požadované rozestupy prostřednictvím žlutých puntíků. „Nečekalo tady tolik lidí jako na Černém Mostě, ale před devátou tady byla taky fronta. Byl jsem v kanceláři a až tam jsem slyšel dusot po schodech,“ řekl serveru Lidovky.cz Jaromír M. Krygel, který má na starosti komunikaci se zákazníky.

Požár v bytě

Rozlehlá IKEA je však v čase oběda poměrně prázdná. Možná tomu nahrává také fakt, že restaurace zatím nemůže otevřít. Většina zákazníků se tak zdržuje nejčastěji v oddělení kuchyní a sedacích souprav.

„Přišla jsem si koupit novou kuchyni, protože 15. března mi vyhořel celý byt. Takže se to stalo hned na začátku nouzového stavu a už dva měsíce bydlím u sestry. Vůbec tam nemůžu teď bydlet, musí se to celé zrekonstruovat. Bohužel se mi nic nelíbí, ale budu si muset něco vybrat,“ řekla serveru Lidovky.cz zákaznice Eva Kostelková.

Uživatelé sociálních sítí se přitom nezdráhali vtipkovat, že „lidem v karanténě pravděpodobně došel nábytek, zásoba svíček nebo pověstných masových kuliček“. Reálné příběhy ale ukazují, že někteří zákazníci skutečně nevyrazili jenom tak na výlet.

Důkazem je další zákaznice, která si ukazuje na nohu a vysvětluje, že měla úraz a potřebuje novou matraci. „Stará matrace je pro mě už vyloženě mučicí nástroj, potřebuji teď novou. Musela jsem si ji vyzkoušet, to jinak nejde,“ řekla serveru Lidovky.cz Jarmila Broulová, která na nákup vyrazila s dcerou. Ta ji už zpovzdálí popohání, aby si pospíšila.

„Mám tady i dítě, takže asi budu muset koupit vagon nových hraček, protože právě přicházíme do dětského oddělení. Ale samozřejmě hlavně šlo o tu matraci a novou postel pro dceru,“ přiznala Hana Broulová. Dodala, že už mají za sebou také nákup oblečení a bot. „Dcera ze všeho letního vyrostla. Má o číslo a půl větší nohu, takže už měla jenom jeden pár. A z legín jsou teď tříčtvrteční kalhoty. Dva až tři měsíce je klid a potom hup a musíte jít nakupovat,“ popsala nutnost nákupu.

Nával po výplatách

Podle Krygela ale nebude pracovní týden až tak významný, co se týče návštěvnosti. Limit je nyní omezen na 1200 osob. To mají hlídat počítací kamery, které nechala IKEA nainstalovat. „Zajímavější bude víkend, kdy bude mít hodně lidí po výplatě. Jsem opravdu rád, že zrovna nepracuju,“ říká Krygel s úsměvem.

Zároveň si myslí, že lidem už jednoduše chybí víkendové nakupování, na které si zvykli. Současně je vybídne hezké počasí k zařizování venkovního posezení a podobně. Dodal, že lidé teď často vyřizují nepovedené online objednávky a reklamace.

Fronta na módu

V obvykle velmi rušném nákupním centru na pražském Smíchově bylo i první den po otevření poměrně hodně lidí. Prakticky ani na chvíli nezůstal hlavní vchod prázdný. Před jednou prodejnou oblečení se dokonce vytvořila fronta, protože limit návštěvníků byl omezen.

„Neměla jsem žádnou jarní bundu, kterou bych mohla nosit v tomhle počasí, když prší. Už jsem ji koupila, takže půjdu domů. Určitě nebudu courat po obchodech a rozhlížet se. To se teď moc nehodí,“ obhájila si návštěvu obchodního centra studentka Anna Čáslavská.