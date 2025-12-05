Meteorologové varují před náledím, hrozí zhoršené podmínky nejen na silnicích

Autor:
  12:34aktualizováno  12:34
Meteorologové vydali výstrahu před náledím. Podle Františka Šopka z ČHMÚ lze očekávat jeho výskyt v noci na sobotu a ráno lokálně v Čechách a na Českomoravské vrchovině, výjimečně i jinde. Výstraha zároveň varuje řidiče před zhoršenými podmínkami na silnicích a žádá, aby lidé sledovali aktuální informace.

ČHMÚ varuje před náledím, které od pátečního večera do sobotního rána hrozí lokálně v Čechách a na Českomoravské vrchovině. (5. prosince 2025) | foto: ČHMÚ

Výstraha platí od pátečního večera až do sobotního rána. „Při poklesu teplot pod bod mrazu se bude lokálně vytvářet náledí,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologové doporučují zvýšenou opatrnost. „Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost,“ varuje František Šopko z ČHMÚ s doporučením sledovat zpravodajství a jezdit velmi opatrně.

Podle meteorologů by se na pozoru měli mít i chodci. Hrozí zranění v důsledku uklouznutí. „Starší a méně mobilní lidé by měli vycházení omezit,“ zdůrazňuje Šopko.

Výstraha se týká Prahy, Středočeského, Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Ústeckého, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Komentář

Za to, že Babiš vyřešil svůj střet zájmů, můžeme poděkovat Evropské unii

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...

Hlasování o důvěře nové vládě Andreje Babiše má být 13. ledna, řekl Okamura

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš na setkání se svými...

Ukrajinci zasáhli v Čečensku mrakodrap vládních úřadů, ve fasádě zeje obří díra

Ukrajinské drony zasáhly Groznyj a Gudermes

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Bojkot Eurovize nemá vliv. Česko počítá s účastí v nadcházejícím ročníku soutěže

Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma...

Soud schválil další dohody o vině v kauze Stoka, uložil podmínky a peněžité tresty

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. (3. prosince...

KSČ chtěla zrušit nový zákaz propagace komunismu. Ústavní soud její návrh smetl

ilustrační snímek

Zloděj spolkl bondovské Fabergého vejce. Policie čekala šest dní, až z něj vyjde ven

Novozélandská policie zajistila vzácný přívěsek klenotnické firmy Fabergé,...

Galaxie by mohla obsahovat supermasivní hvězdy vážící jako 10 000 Sluncí

Hvězda populace III podle představy umělce

Máslo je tak levné, že proděláváme, zní od obchodů. Pochází z rozmrazených rezerv?

Chleba s máslem

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Na Faerských ostrovech prolomili jeden z nejpřísnějších zákazů potratů v Evropě

Pohled na hlavní město Faerských ostrovů Tórshavn (1. července 2025)

Názor

Kde vzít peníze pro Kyjev? Evropská komise vymýšlí trik s nepředvídatelnými následky

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s ukrajinským prezidentem...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.