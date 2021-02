PRAHA Je to paradox. Menší strany by měly být rády, že Ústavní soud verdiktem zrušil pro ně nevýhodný přepočet volebního zisku na poslanecká křesla. Jenže řada z nich už se dohodla na koalicích, které jim měly dopomoci k volebnímu úspěchu. A změna, s níž soud přišel, najednou výhodnost koalic oslabuje. Ze stran se proto začínají ozývat hlasy, které proklamovanou jednotu nahlodávají. Třeba v případě koalice Spolu, tedy spojení ODS, TOP 09 a lidovců.

Hlasitý je hlavně vlivný jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), kromě něj na sebe však upozorňují i členové ODS ze Zlínska. Ti dokonce chtějí jednat o zrušení předvolebního paktu. „Celé je to vnitrostranická diskuse. Rozhodně to nehodlám komentovat navenek,“ uvedl pro Lidovky.cz Stanislav Blaha, šéf zlínské krajské organizace ODS a člen výkonné rady strany. Ta by se měla sejít už zítra.