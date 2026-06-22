Nález munice paralyzuje centrum Brna. Lidé se evakuují, zastavily se i vlaky

Policisté uvedli, že z bezpečnostních důvodů uzavírají perimetr 300 metrů od místa nálezu poblíž budovy takzvané Malé Ameriky. Omezení se týká především ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná, část ulice Hybešova a Husova.
Od 11:30 je rovněž zastaven provoz na železničním koridoru. Obyvatelé v místě jsou informováni prostřednictvím automatizovaných krizových SMS zpráv. K informování veřejnosti je na místě využíváno také speciální vozidlo s technologií LRAD (Long Range Acoustic Device).
„Aktuálně probíhá evakuace. Na místě jsou připraveny evakuační autobusy. Jakmile dojde k vytvoření bezpečného prostoru, pyrotechnici se pokusí na místě deaktivovat nalezenou munici,“ napsali policisté na síti X.
Lidí evakuovaných kvůli nálezu pravděpodobně letecké pumy v centru Brna budou stovky. Evakuace se ale podle policie netýká budovy hlavního nádraží, zejména jde o bytové domy, obchody a kancelářské budovy v nejbližším okolí.
Před 12. hodinou doplnili, že na mnoha místech řídí a usměrňují dopravu a pomáhají zajistit její plynulost. Na některých křižovatkách dočasně vypnuli světelnou signalizaci, aby došlo k urychlení provozu. Přerušen je i provoz MHD, řada tramvajových linek jede odklonem mimo uzel u hlavního nádraží.
S policisty na místě spolupracuje podle mluvčího strážníků Jakuba Ghanema i sedm hlídek městské policie.
„Strážníci se v příštích minutách budou podílet na uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky. Prosíme řidiče i chodce, aby se lokalitě v nejbližší době vyhnuli, sledovali veřejně dostupné informace a respektovali pokyny hlídek,“ uvedl Ghanem.
„Pomáháme Policii ČR s evakuací osob u brněnského hlavního nádraží. Na místě máme sedm jednotek,“ uvedli hasiči.