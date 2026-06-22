Nález munice paralyzuje centrum Brna. Lidé se evakuují, zastavily se i vlaky

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  12:07aktualizováno  12:07
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Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna. Na staveništi poblíž hlavního vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policisté uzavřeli okolí nálezu. Přerušen je i provoz na nádraží. Evakuace čeká stovky lidí.

Policisté uvedli, že z bezpečnostních důvodů uzavírají perimetr 300 metrů od místa nálezu poblíž budovy takzvané Malé Ameriky. Omezení se týká především ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná, část ulice Hybešova a Husova.

Dělníci objevili u nádraží v Brně patrně leteckou pumu, na místo míří pyrotechnik. (22. června 2026)
Dělníci objevili u nádraží v Brně patrně leteckou pumu. Policisté místo uzavřeli (22. června 2026)
Dělníci objevili u nádraží v Brně patrně leteckou pumu. Policisté místo uzavřeli (22. června 2026)
Dělníci objevili u nádraží v Brně patrně leteckou pumu. Policisté místo uzavřeli (22. června 2026)
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Od 11:30 je rovněž zastaven provoz na železničním koridoru. Obyvatelé v místě jsou informováni prostřednictvím automatizovaných krizových SMS zpráv. K informování veřejnosti je na místě využíváno také speciální vozidlo s technologií LRAD (Long Range Acoustic Device).

„Aktuálně probíhá evakuace. Na místě jsou připraveny evakuační autobusy. Jakmile dojde k vytvoření bezpečného prostoru, pyrotechnici se pokusí na místě deaktivovat nalezenou munici,“ napsali policisté na síti X.

Lidí evakuovaných kvůli nálezu pravděpodobně letecké pumy v centru Brna budou stovky. Evakuace se ale podle policie netýká budovy hlavního nádraží, zejména jde o bytové domy, obchody a kancelářské budovy v nejbližším okolí.

Před 12. hodinou doplnili, že na mnoha místech řídí a usměrňují dopravu a pomáhají zajistit její plynulost. Na některých křižovatkách dočasně vypnuli světelnou signalizaci, aby došlo k urychlení provozu. Přerušen je i provoz MHD, řada tramvajových linek jede odklonem mimo uzel u hlavního nádraží.

S policisty na místě spolupracuje podle mluvčího strážníků Jakuba Ghanema i sedm hlídek městské policie.

„Strážníci se v příštích minutách budou podílet na uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky. Prosíme řidiče i chodce, aby se lokalitě v nejbližší době vyhnuli, sledovali veřejně dostupné informace a respektovali pokyny hlídek,“ uvedl Ghanem.

„Pomáháme Policii ČR s evakuací osob u brněnského hlavního nádraží. Na místě máme sedm jednotek,“ uvedli hasiči.

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