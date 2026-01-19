Koňská hlava stará 15 tisíc let. Vědci našli v Moravském krasu unikátní rytinu

Autor: ,
  10:10aktualizováno  10:10
Vědci odhalili v jeskyni Švédův stůl v Moravském krasu rytinu starou zhruba 15 tisíc let, tedy z konce poslední doby ledové. Nález podle nich představuje mimořádnou ukázku magdalénského umění sloužící jako nepřímý doklad dosud nenalezeného jeskynního umění v Česku. Naznačuje také, že figurativní jeskynní umění nebylo výsadou jen západní Evropy.
Detail rytin na vápencovém bloku ze Švédova stolu. Na snímcích jsou ukázky...

Detail rytin na vápencovém bloku ze Švédova stolu. Na snímcích jsou ukázky křížících se zářezů vytvořených kamennými nástroji na obou rytých plochách; patrné jsou rozdíly v šířce a hloubce jednotlivých linií. | foto: Archeologický ústav AV ČR

Rytý vápencový blok z jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu. Na dvou...
Rozbor rytin na vápencovém bloku z jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu. Černé...
Rekonstrukce vzniku rytého kamenného bloku ze stěny jeskyně Švédův stůl. Schéma...
Srovnávací ukázky magdalénských rytin z kamene a kosti z různých evropských...
10 fotografií

O nálezu informovala Lucie Peřinová ze Střediska společných činností Akademie věd ČR. Výsledky výzkumu publikoval časopis Journal of Paleolithic Archaeology.

Mezinárodní tým vedený vědci z Archeologického ústavu Akademie věd ČR nalezl blok vápence s vyobrazením hlavy a krku koně z pozdního magdalénienu, tedy z doby přibližně před 15 až 14 tisíc lety.

Tým navázal na výzkum lokality zahrnující revizi starších archeologických zásahů. Z těch pochází i rytý vápencový blok. Analýzy potvrdily, že kámen je z vápencového masivu jeskyně Švédův stůl a rytiny vznikly kamennými nástroji typickými pro magdalénskou kulturu.

Nález podle vědců ukazuje, že magdalénské skupiny na Moravě byly součástí širšího evropského kulturního prostoru. Kůň zobrazený na rytinách patřil k nejdůležitějším zvířatům doby ledové jak z hlediska obživy, tak symboliky.

Rytina je překrytá dalšími liniemi

„Nejde o běžný přenosný předmět, ale o fragment jeskynní stěny, který se oddělil přirozenými procesy. To otevírá otázku, zda rytiny vznikly ještě na stěně, nebo až poté, co se blok uvolnil,“ uvedl jeden z hlavních autorů studie Petr Škrdla.

Na dvou sousedících plochách kamenného bloku jsou patrné rytiny koně místy překryté soustavou dalších linií. Takové zacházení s obrazem, tedy dodatečné narušení či „překreslení“, je podle vědců známý z magdalénského umění západní Evropy a interpretuje se jako součást symbolického nebo rituálního jednání.

„Takové zásahy do již hotového motivu naznačují, že obraz měl pro tehdejší lidi význam přesahující pouhou vizuální podobu,“ doplnil Škrdla.

V Moravském krasu je přes 1 100 jeskyní. Nejznámější jsou Punkevní jeskyně, kam v posledních letech zavítá kolem 20 tisíc lidí ročně.

V Kateřinské jeskyni se nachází i nejstarší kresba v Česku, u níž vědci datovali stáří na 7 tisíc let. Jedná se o černé čáry na mohutném kameni, kterému se přezdívá kvůli jeho vrásčitému povrchu Mozek. Byl patrně umělecky dotvořen čarami coby kultovní kámen v době kamenné.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.