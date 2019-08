Naložili, ale nedovezli. Česká policie chytila gang podvodných dopravců, ukradli zboží za 48 milionů

Praha Policisté na přelomu roku dopadli v Česku gang podvodných kamionových dopravců, který ukradl přepravované zboží nejméně za 48 milionů korun. Skupina získávala zakázky na přepravu hodnotného zboží. Převáženou elektroniku, pneumatiky či třeba pivo ale potom nedovezla do cíle. Nechala si ho v tajných skladech a později ho chtěla zpeněžit. Oznámila to mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová. Zadrženo bylo pět cizinců, hrozí jim až deset let vězení.

Cizinci z postsovětských států podle policie nejprve nakoupili zavedené dopravní společnosti s bezproblémovým přístupem na elektronickou burzu nákladů, přes kterou získávali zakázky. „Využitím dobrého jména společností nabízeli své služby k přepravě zboží v rámci Evropy. Již od začátku bylo však jejich úmyslem lukrativní, dobře prodejné zboží naložit, odcizit a následně zpeněžit,“ uvedla Sikorová.

Skupina působila v několika zemích, především ve střední a východní Evropě. „Náklad vždy naložili na určeném místě, ale do místa vykládky jej již neodvezli, zboží se ztratilo na evropské silniční síti beze stopy. Sofistikovanost jejich jednání spočívala v používání padělaných dokladů totožnosti různých států, falešných registračních značek tahačů i přívěsů, falšovali také přepravní CMR listy a další doklady,“ popsala činnost gangu mluvčí. Policisté zadrželi členy skupiny na přelomu roku při převozu podvodně vylákaného zboží z Německa do České republiky. „Toto zboží zajistili přímo na nákladových plochách kamionových návěsů nebo ukryté v utajovaných skladech,“ sdělila mluvčí. Jednalo se třeba o luxusní velkoformátové televize, kuchyňské spotřebiče, klimatizace, pneumatiky nebo i dva kamiony vývozního piva. Policisté z ČR i jiných zemí odhalili gang vykradačů kamionů, na svědomí měli přes 40 krádeží Čtyři zadržení lidé byly obviněni z podvodů a padělání a pozměňování veřejné listiny. Další člověk byl obviněn z organizování a koordinování těchto zločinů. Detektivové také zajistili nákladní tahače a návěsy. „Zástupci přepravních burz, spedicí, výdejci zboží i pojišťovny se shodují, že proti takto dokonale provedeným podvodům prakticky není obrany,“ sdělila policejní mluvčí. „Česká kriminální policie ale za poslední tři roky rozkryla a usvědčila už tři organizované skupiny pachatelů a patří v této problematice ke špičce v Evropě,“ doplnila. Pro potírání podobných zločinů vytvořila česká policie speciální tým s názvem Fantom, který spolupracuje i s policisty a justicí dalších států. Prověřuje desítky dalších podvodů v kamionové přepravě spáchaných v Česku i jiných státech Evropy. Na začátku roku například kriminalisté z Vysočiny oznámili, že obvinili 12 lidí, kteří také nabízeli přepravu zboží, které pak ale do cíle nedovezli. Způsobili škodu minimálně 30 milionů korun.