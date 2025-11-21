Náměstek končícího Lipavského se přesune do Vídně, povede stálou misi

V čele mise Marian vystřídá Ivo Šrámka, který byl ve funkci od září 2018. Původně jej měl nahradit Martin Smolek, který se ale postu vzdal, neboť byl na podzim jmenován ústavním soudcem.
Stálá mise má za úkol zastupovat Česko při jednání v institucích, které sídlí ve Vídni. Jde třeba o Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), složky Organizace spojených národů (OSN) nebo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE). Mariana 4. a 5. prosince v nové roli čeká účast na Ministerském zasedání OBSE.
„Jan Marian na ministerstvu působí už 17 let a je zkušeným diplomatem s praxí v bilaterální i multilaterální diplomacii. Přeji mu, aby se mu v jeho nové roli vedoucího Stálé mise ČR ve Vídni dařilo a dosáhl v ní řady úspěchů,“ uvedl Lipavský.
Marian vedl v minulosti na ministerstvu zahraničí odbor států severní a východní Evropy, působil také při Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Krátkodobě byl v roce 2021 vyslán na politický úsek velvyslanectví v Moskvě. Byl též zvláštním zmocněncem ministra pro Východní partnerství. Náměstkem Lipavského byl od roku 2023.