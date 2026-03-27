Šířil falešnou fotku. Náměstek za SPD se má Minářovi a Halíkovi osobně omluvit

  11:21
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) na sociální síti X oznámil, že jeho náměstek Zdeněk Kettner (SPD) se musí osobně omluvit šéfovi Milionu chvilek Mikuláši Mináři a teologovi Tomáši Halíkovi. Reaguje tak na kauzu, kdy Kettner na Facebooku sdílel falešnou fotografii, kde Halíka a Mináře objímá za ramena muž obviněný z útoku v Pardubicích. Kettner pro iDNES.cz řekl, že sám osobní setkání navrhl.
Zdeněk Kettner (SPD). Spolek Milion chvilek pro demokracii upozornil, že fotografie, kterou sdílel náměstek za SPD, je falešná. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

„Protože nemám přímý kontakt na zúčastněné, tuto informaci zveřejnil pan ministr a nyní čekáme na reakci obou zmiňovaných,“ doplnil v pátek pro iDNES.cz náměstek ministra školství Kettner.

„Dohodl jsem se s panem náměstkem Kettnerem, že jeho omluva musí mít adekvátní formu. Za tu mimo jiné pokládám osobní setkání všech zúčastněných. Předpokládám, ze o toto setkání projeví Mikuláš Minář a Tomáš Halík zájem,“ napsal na sociální síti X ministr školství Plaga.

Redakce oslovila prostřednictvím mluvčího Milionu chvilek Mináře a také Halíka, zda pozvání přijmou. Na vyjádření čeká.

Případem se také zabývají pražští kriminalisté, pro iDNES.cz to v pátek dopoledne potvrdila mluvčí policie Eva Kropáčová. Případné další posuny zveřejní na sociální síti X.

Spolek Milion chvilek pro demokracii upozornil, že fotografie, kterou sdílel náměstek za SPD, je falešná.

„Naprosto si vystačím s realitou“

Milion chvilek již ve čtvrtek na sociální síti X informoval, že na Kettnera podá žalobu. Politik falešný snímek již ve čtvrtek smazal a na Facebooku zveřejnil omluvu.

„Na dotazy proč jsem odstranil příspěvek s fotografií z rána, který jsem sdílel. Ani kontrola ChatGPT neodhalila podvrh, ale skutečně se jednalo o AI upravenou fotografii,“ napsal ve čtvrtek na sítí náměstek s tím, že nemá potřebu sdílet fake obrázky a texty.

„Naprosto si vystačím s realitou. Omlouvám se všem, které jsem uvedl sdílením fotografie, které nejsem autor, v omyl a kterých jsem se sdílením dotkl. Díky za pozornost,“ doplnil v příspěvku.

„To je vrchol! Náměstek ministra školství z SPD Zdeněk Kettner za pomoci uměle vytvořené fotografie šíří lež o tom, že se předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář znal s jedním z útočníků na halu v Pardubicích,“ uvedla organizace na sociální síti X.

Minář poté ve videu poukázal na to, že Kettner jeho a Halíka spojuje s teroristickým útokem. „Fotku vydává za autentickou. Přitom je to fotomontáž. Něco takového je úplně za čárou,“ řekl.

