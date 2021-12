Poradce Nečase a klíčový hlas ve sněmovně. Vrbík se vrací, bude politickým náměstkem na dopravě

Začínal v ODS 90. let, pak přestoupil do Unie Svobody, aby se do ODS v roce 2009 znovu vrátil. Tomáš Vrbík už sice ve vysoké politice řadu let nepůsobil, nyní se však spolu s občanskými demokraty míří zpět k vládní agendě.

Podle zjištění serveru Lidovky.cz se stane takzvaným politickým náměstek na ministerstvu dopravy, které povede jeho stranický kolega Martin Kupka. „Ano, vyvíjí se to tímto směrem,“ potvrdil Vrbík. Loni byla tato pozice zrušená, naposledy ji zastával Milan Feranec z hnutí ANO, který židli politického náměstka před více než čtyřmi lety vyměnil za poslaneckou lavici. Další nominant už nepřišel. O jmenování nových náměstků na ministerstvech by měla ve středu rozhodovat vláda. Pod ministra dopravy v tuto chvíli spadají čtyři náměstci, kteří mají na starosti legislativu a právo, silniční a železniční dopravu či ekonomiku.

Nyní působí devětačtyřicetiletý Vrbík ve vedení Hospodářské komory, je tajemníkem. Vždy byl spíš mužem v pozadí, v minulosti působil kromě politiky také jako PR konzultant. Nejvýrazněji na sebe upozornil v létě roku 2004, kdy se jako poslanec za US-DEU rozhodl tuto stranu opustit, oficiálním důvodem byl „nesouhlas s politikou strany v rámci koalice“. Tu tehdy tvořila ČSSD, lidovci a právě unionisté. Bez Vrbíka měla vláda pouhých 100 hlasů a nově nezařazený poslanec měl pro ni velkou váhu. „Budu podporovat jen ty zákony, které jsou v souladu s programem naší strany,“ odvětil tehdy. O necelý rok později vládní sestavu podržel při hlasování o nedůvěře vyvolané kvůli nejasnostem u financování bytu tehdejšího premiéra Stanislav Grosse (ČSSD).

Po skončení poslanecké mise zastával Vrbík vysoké pozice na ministerstvech. To už ale bylo za vlády, kterou vedl Mirek Topolánek z ODS. Konkrétně: od roku 2006 řídil kabinet ministra financí a o rok později se stal šéfem kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. V roce 2010 – už za premiéra Petra Nečase - byl ředitelem úřadu Ministerstva životního prostředí, posléze působil jako náměstek ministra. Naposledy se vysoké politice přiblížil v roce 2012: stal se vedoucím poradců ministerského předsedy Nečase.