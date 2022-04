Náměstek za ČSSD míří výš. Manžel Maláčové má nakročeno k prestižní diplomatické pozici při OECD

Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů webu Lidovky.cz z Černínského paláce by se mohl stát příštím stálým představitelem při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži. „Je to teprve na začátku. Teprve se ukáže, jak to celé dopadne,“ řekl redakci zdroj obeznámený s děním na ministerstvu zahraničních věcí.

Chmelař na dotaz webu Lidovky.cz nereagoval. Kusé vyjádření poskytlo ministerstvo zahraničí. „Do doby, než budou personální změny oficiálně oznámeny, tak je nekomentujeme,“ uvedl tiskový odbor úřadu. Proces výběru velvyslanců zahrnuje několik kroků. S návrhem musí přijít nejprve ministr zahraničí. Poté musí adept získat posvěcení od vlády. Následuje schválení u prezidenta. Definitivní jmenování přichází až po přijetí kandidáta přijímacím státem nebo institucí. Do té doby se nominanti oficiálně nepotvrzují.

Bývalí prominenti

OECD sdružuje ekonomicky rozvinuté státy, které přijaly principy tržního hospodářství. Za své sídlo si organizace vybrala francouzské hlavní město. V minulosti Česko při OECD zastupovali vlivní politici.

Od roku 2017 post zastával bývalý prominent ODS a exministr zemědělství Topolánkovy vlády Petr Gandalovič.

V letech 2007 až 2012 na pozici ambasadora při OECD působil Karel Dyba (ODS). Někdejší nejblizší spolupracovník Václava Klause, první porevoluční ministr hospodářství a jeden z hlavních administrátorů privatizace. Nyní je favoritem náměstek Chmelař. Tomu v kariéře pomohlo vzdělání, ale především stranická knížka ČSSD. Vystudoval Sciences Po v Paříži a London School of Economics. První pracovní zkušenosti získal u Strany evropských socialistů v Bruselu.

Za vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) od roku 2014 zastával Chmelař pozici vedoucího oddělení strategií a trendů EU na Úřadu vlády. O tři roky později si ho Sobotka vybral za svého státního tajemníka pro evropské záležitosti. V roce 2018 Chmelař přešel do diplomacie, kde se za ministrování svého spolustraníka Tomáše Petříčka ujal funkce náměstka pro řízení evropské sekce.

Do fungování ČSSD získal Chmelař dobrý vhled. A to i díky své manželce Janě Maláčové, která byla místopředsedkyní sociální demokracie a ministryní práce a sociálních věcí v Babišově kabinetu. Loni v prosinci po prohraných sněmovních volbách kandidovala na předsedkyni sociální demokracie. Ve volbě však prohrála s Michalem Šmardou.

Kdo pomůže s předsednictvím?

Případný výjezd Chmelaře na pozici stálého představitele při OECD vyvolává řadu otázek. Ta klíčová zní, zda by se možná výměna odehrála do konce roku. A to s ohledem na to, že bude mít Česko od července do prosince předsednictví v Radě EU. Zemi čeká na pozadí války na Ukrajině řada složitých unijních jednání. Pro hladké zvládnutí série diplomatických výzev proto není dle insiderů přepřahání na klíčových pozicích dobrý nápad.

Obavy vyvolává také snaha kabinetu Petra Fialy změnit služební zákon. Dle informací webu Lidovky.cz by nově měli existovat výhradně političtí (nikoli odborní) náměstci. Odborní náměstci by se měli přesunout na pozice vrchních ředitelů. Ředitelé oddělení by se pak v případě, že na pozici působí déle než pět let, měli přesoutěžit. „Jsem zvědavý, jak se v takovém případě tihle úřadníci nasadí, aby zajistili hladký průběh předsednictví, když je za pár měsíců budou chtít vyhodit,“ řekl serveru Lidovky.cz pod podmínkou anonymity důvěryhodný zdroj obeznámený s děním na ministerstvu zahraničí.