Náměstkyně Grmelová odchází z ministerstva zahraničí. Údajně se stane velvyslankyní ve Švédsku

Na ministerstvu zahraničí skončila politická náměstkyně Anita Grmelová (ČSSD), měla by se stát velvyslankyní ve Švédsku. V pátek to uvedl server Seznam Zprávy, kterému svůj konec Grmelová potvrdila. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce podle webu také vytvořit novou sekci úřadu a zřídit pozici náměstka, který by se zabýval humanitární a rozvojovou pomocí. Proti je podle Seznam Zpráv ministerstvo financí.

Grmelová absolvovala v roce 2003 diplomatickou akademii ministerstva zahraničních věcí. Působila na velvyslanectví v Londýně a je odbornicí na Blízký východ. Petříček má pět odborných náměstků, politickou náměstkyní je bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová (ČSSD). S obsazením místa druhého politického náměstka se podle vyjádření mluvčí úřadu Zuzany Štíchové pro server počítá od 1. dubna. Podle Seznam Zpráv je nejvážnějším adeptem Miroslav Dvořák, předseda sociální demokracie v Praze 10.

Kvůli nové sekci úřadu je podle Seznam Zpráv rozpor v koalici. Ministerstvo financí, které je v gesci hnutí ANO, má podle vyjádření mluvčího Zdeňka Vojtěcha pochybnosti nad nutností změny organizační struktury. Ministerstvo zahraničí podle něj mělo vysoké personální i finanční požadavky. Podle webu se hovoří o tom, že by nový post náměstka mohl připadnout Michalu Uhlovi (Zelení), aktuálně opozičnímu zastupiteli Prahy 2. Ministerstvo ani Uhl informaci nepotvrdili. ČSSD zároveň vyjednává se Stranou zelených o možné spolupráci pro letošní sněmovní volby. Aktuálně má rozvojovou pomoc v gesci sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce, kterou vede náměstek Martin Tlapa. Také o Petříčkově pozici se v poslední době spekulovalo. Prezident Miloš Zeman před více než týdnem v rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že požaduje odvolání ministra zahraničí, ale též ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) i ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale personální změny ve vládě odmítl. Petříček na prezidentova slova reagoval tak, že si myslí, že je Zemanovi trnem v oku kvůli upozorňování na bezpečnostní rizika tendru na stavbu bloku v Jaderné elektrárně Dukovany či odmítání očkování necertifikovanými ruskými či čínskými vakcínami.