Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemují ji havarovaná auta

Autor: ,
  11:37aktualizováno  11:37
Policisté uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na střeše. Námraza se tvoří i na dalších úsecích Moravskoslezského kraje, ve vyšších polohách je na nich zledovatělá vrstva ujetého sněhu. Několik aut bouralo i v Královéhradeckém kraji.
Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)
Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)
Řidiči kvůli ledovce havarovali i v Hradci Králové a Hronově v Královéhradeckém...
Řidiči kvůli ledovce havarovali i v Hradci Králové a Hronově v Královéhradeckém...
7 fotografií

Zledovatělá vrstva sněhu leží především ve vyšších polohách Beskyd a Jeseníků. Námraza se pak vinou mlhy tvoří hlavně na Opavsku. Jinak jsou silnice vymrzlé.

„Z důvodu nesjízdnosti a ledovky a většího počtu nehod je silnice I. třídy číslo 11 v úseku u Velké Polomi na Opavsku uzavřena v obou směrech. Žádáme řidiče, aby přizpůsobili jízdu aktuálním klimatickým podmínkám a povrchu vozovky,“ uvedli policisté na síti X.

Pro nákladní auta nad 12 tun je v Beskydech uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam proto solit a kamiony mívají v kopcích problémy. Uzavřená bývá pravidelně každou zimu.

Hodně práce měli v neděli ráno také hasiči v Královéhradeckém kraji. „Například v Hradci Králové a Hronově vyjížděli k dopravním nehodám osobních vozidel. V obou případech skončila vozidla na střeše. Naštěstí nebyl při nehodách nikdo zraněn,“ uvedli krajští hasiči na síti X.

Vyjma I/11 jsou podle webu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) všechny silnice v Moravskoslezském kraji se zvýšenou opatrností sjízdné.

V neděli by v Moravskoslezském kraji, stejně jako na většině území Česka, sněžit nemělo. Pravděpodobnost srážek je velmi nízká. Po celý den bude podle předpovědi převážně zataženo až oblačno, místy se mohou vyskytovat mlhy, které mohou být i mrznoucí. Teploty se budou pohybovat od minus jednoho stupně po plus dva stupně Celsia. Při déletrvající nízké oblačnosti mohou zůstat pod bodem mrazu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Někdo musí být bitkař, je třeba, aby tam dravec byl, zní při volbě vedení ODS

Grilování šesti kandidátů na pozice čtyř místopředsedů ODS. Zprava Alexandr...

Biatlon ONLINE: Stíhačka žen v Ruhpoldingu. Češky zůstávají na chvostu

Tereza Voborníková při sprintu v Ruhpoldingu.

Při protestech v Íránu zemřelo nejméně 5 tisíc lidí. Odhady hovoří až o 20 tisících

Protivládní protesty v druhém nejlidnatějším městě Íránu Mašhadu na...

Super-G ONLINE: Ledecká útočí na pódium! Třetí místo drží i po první třicítce lyžařek

Ester Ledecká jede super-G v Tarvisiu.

EU je v krizi, notovali si Fico a Trump. Řešili spolu i Ukrajinu či jadernou energetiku

Slovenský premiér Robert Fico a americký prezident Donald Trump při setkání v...

Úhel pohledu

Prezident „musí“, „má“, „může“… Ústava je špatně a nejasně napsaná, zaslouží si změnu

Prezident Petr Pavel oficiálně jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády. (9....

Hokejistky čeká na MS do 18 let zápas o bronz, v semifinále nestačily na Kanadu

České hokejistky se chystají na zápas.

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemují ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Vondroušová nenastoupila, 45letá Venus W. na Australian Open málem vyhrála

Americká tenistka Venus Williamsová se natahuje po míči v prvním kole...

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZ, oznámil Havlíček

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel...

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

V rakouských Alpách začali vyprošťovat těla tří Čechů, které zabila lavina

Záchranáři zasahují v oblasti Pongau, kde lavina zasypala skialpinisty. (17....

Výběr z tisku

Antikrist v taláru aneb Proč by nás mělo zajímat, co chce Ukrajina?

Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. (6. ledna 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.