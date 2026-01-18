Zledovatělá vrstva sněhu leží především ve vyšších polohách Beskyd a Jeseníků. Námraza se pak vinou mlhy tvoří hlavně na Opavsku. Jinak jsou silnice vymrzlé.
„Z důvodu nesjízdnosti a ledovky a většího počtu nehod je silnice I. třídy číslo 11 v úseku u Velké Polomi na Opavsku uzavřena v obou směrech. Žádáme řidiče, aby přizpůsobili jízdu aktuálním klimatickým podmínkám a povrchu vozovky,“ uvedli policisté na síti X.
Pro nákladní auta nad 12 tun je v Beskydech uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam proto solit a kamiony mívají v kopcích problémy. Uzavřená bývá pravidelně každou zimu.
Hodně práce měli v neděli ráno také hasiči v Královéhradeckém kraji. „Například v Hradci Králové a Hronově vyjížděli k dopravním nehodám osobních vozidel. V obou případech skončila vozidla na střeše. Naštěstí nebyl při nehodách nikdo zraněn,“ uvedli krajští hasiči na síti X.
Vyjma I/11 jsou podle webu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) všechny silnice v Moravskoslezském kraji se zvýšenou opatrností sjízdné.
V neděli by v Moravskoslezském kraji, stejně jako na většině území Česka, sněžit nemělo. Pravděpodobnost srážek je velmi nízká. Po celý den bude podle předpovědi převážně zataženo až oblačno, místy se mohou vyskytovat mlhy, které mohou být i mrznoucí. Teploty se budou pohybovat od minus jednoho stupně po plus dva stupně Celsia. Při déletrvající nízké oblačnosti mohou zůstat pod bodem mrazu.
