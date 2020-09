Nanoroušky se staly hitem, věří jim i Prymula. Před covidem chrání obousměrně, lákají však také podvodníky

Praha Z takzvaných nanoroušek, které se pyšní vysokou účinností v záchytu virů či bakterií, se stal tuzemský hit. Důkazem je enormní, o stovky procent zvýšený zájem. Mnohde hlásí vyprodáno, a zbývá tedy jen čekat, až se sklady opět naplní.

Na úspěchu nanovlákenné ústenky či respirátoru se ovšem přiživuje i řada podvodníků. Klamou zákazníky a pod hlavičkou nano nabízejí cosi, co nanovlákno nevidělo ani z rychlíku. Jak jim nesednout na lep?



„Zákazník by měl vyhledávat výhradně české výrobce. Na portálu Nanospace jsme je shromáždili, máme tam čtyři. U těch garantujeme kvalitu,“ řekl serveru Lidovky.cz Jiří Kůs, předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Určitým vodítkem může být i cena. „Vysoká cena je někdy ukazatelem toho, že jde o podvrh. Normální cena by totiž měla být od 40 do 70 korun za kus,“ dodal. Cena kvalitní nanoroušky je tak srovnatelná, nebo dokonce nižší než látkové, která tak podle Kůse vychází nevýhodně.

„Zjistíte, že to, co vás ochrání jen z mizivého procenta, je dražší než nanovlákenné roušky. Někde narazíte na roušku i za 300 korun, to je hyenismus,“ zdůraznil.

Běžné chirurgické roušky vs. nanoroušky

Výhodou ústenky z nanovláken je zejména to, že chrání před průnikem virů obousměrně – nejen okolí uživatele roušek, ale i jejich nositele.

Na nanoroušku spoléhá i Roman Prymula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, nanorespirátor zase používá premiér Andrej Babiš (ANO).



Materiál, ze kterého jsou obě ochrany vyrobeny, může mít záchyt až 99,9 procenta bakterií a virů. Liší se pouze délkou životnosti. Nanoroušky se mohou znovu používat – po důkladné dezinfekci – několik dní po sobě. Nanorespirátor vydrží dokonce dva až tři týdny. Rozdílná je i cena: nanoroušku lze pořídit přibližně za padesátikorunu, respirátor je pětkrát dražší.

Vlhkost neškodí

Nanovlákna jsou supertenké „nitě“, tisíckrát tenčí než vlas. Pomocí výrobních technologií se z nich vytvoří membrána, která tvoří hustou síť. Ta zabraňuje průniku malých částeček. Z takového materiálu se vyrábějí právě nanoroušky, ale také respirátory a filtry do klasických látkových kapsových roušek.

V běžné zdravotnické roušce je hlavní záchytnou vrstvou netkaná textilie meltblown. Při výrobě se elektrostaticky nabíjí, čímž se zvyšuje její účinnost při záchytu znečišťujících látek od uživatele roušky do jeho okolí.

Elektrostatiku však vybíjí vlhkost, takže uživatel běžné zdravotnické roušky svým vlhkým dechem po několika desítkách minut snižuje účinnost své ochrany.

Podobné je tomu i při skladování zdravotnických roušek. Běžná vlhkost ve skladech z nich elektrostatiku vybíjí, a během skladování tak konvenční zdravotnické pomůcky postupem času ztrácejí na účinnosti.

Nanoroušky problém se snižováním účinnosti vlivem vlhka nemají. Obsahují sice také netkanou textilii meltblown, která odfiltruje hrubý prach, ale nejjemnější nečistoty včetně virů dofiltruje nanovlákenná membrána.

„Ty fungují na mechanickém principu: síť je tak hustá, že mechanicky zabrání průniku částic,“ řekl serveru Lidovky.cz Jan Buk, ředitel nanotechnologické firmy Pardam.

Pochybný dovoz z Asie

Kromě ní garantuje Asociace nanotechnologického průmyslu ČR i výrobky českých společností Nanotex, Nano Medical a Spur. Ty podle šéfa asociace mají požadovanou certifikaci a garanci kvality.

„To, co sem jde z Asie, se může také pyšnit certifikáty, ovšem je to velmi pochybné. Mohou si tam natisknout, co chtějí, nikdo to nehlídá,“ upozornil Kůs.

Kromě nanoroušek a respirátorů existuje ještě jedna, ekonomičtější varianta v podobě nanofiltru. Ten se dá vložit do textilní roušky, buď do skladu, nebo kapsičky – podle toho, co má. Díky tomu rouška chrání nejen nositelovo okolí, ale i jeho samotného.

Minimální účinnost nabízených filtrů činí 81 procent, maximální odpovídá úrovni FFP2 respirátoru. Délka životnosti filtru se liší podle výrobce, ale jedná se o řády týdnů. Cena nepřesahuje 35 korun.

Nanovlákno obsahují i antivirové šátky, které mají účinnost od asi 95 po 99,9 procenta. Přidělávají se na obličej na způsob bandity. Jednou začas je třeba šátek vyprat. Pořizovací cena je nicméně vyšší: vyjde až na 800 korun. Přesto i ony jsou mnohde vyprodané.

Denní prodej nanoochranných pomůcek obnáší tisíce kusů. „Během jednoho dne byly objednávky ochranných prostředků z nanomateriálu desetinásobné oproti létu,“ sdělil Kůs.