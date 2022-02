Nápad na fotky s nádechem divokosti přišel z východu. Lidé za snímky s liškami či ‚vlky‘ platí tisíce korun

Je libo proměnit se v bojovnici Xenu nebo elfku s vlkem či dravým ptákem nebo v krásnou princeznu na koni? Rádi byste zvěčnili své děti s lištičkou nebo jezevcem? Není problém, některá fotografická studia již několik let nabízejí fotografování s divokými zvířaty a zájem o tuto službu kontinuálně stoupá.

Ovšem slovo divoký je třeba dát do uvozovek, případně dodat přídomek domestikovaný. Nikdo si totiž netroufne udělat žánrové snímky se zvířetem, které skutečně pochází z divočiny. Platí to zejména pro vlka, na snímek s opravdovým vlkem zájemci mohou zapomenout. Roli zvířete, které se, jak známo, nedá vycvičit ani ochočit, zde přebírá plemeno československého ovčáka, který byl u nás vyšlechtěn v 50. letech. Má určité vlčí znaky, a to především vnější, zároveň je s ním možné pracovat jako se psem.

Liška či jezevec už jsou skutečně ta zvířata, která známe z našich lesů. „Jsou to ochočení jedinci, žijící v domácnosti se svým majitelem, tudíž jsou krotcí a na lidi zvyklí. Chovatelé například lišče zachrání před smrtí hlady, když mu myslivci zastřelí matku nebo ji přejede auto. Liška je u nás brána jako škodná, tudíž by bylo v přírodě takové lišče odsouzeno k záhubě,“ říká Filip Matušinský z fotografického ateliéru PhotoStudio FM PRAHA.

Nápad z východu

Inspirace fotit společně „divoká“ zvířata a lidi vznikla před zhruba desíti lety na východ od našich hranic, konkrétně v Rusku a na Ukrajině. S boomem sociálních sítí začaly být takové fotky žádané i u nás a studia na to zareagovala. Nabídka je stále širší stejně jako konkurence. Soutěží se o intenzitu a délku zážitku, nápaditost a zajímavost modelů, účesu a makeupu a samozřejmě kvalitu fotografií. V zemích, kde se s tímto druhem focení začalo, ovšem také poskytují širší nabídku zvířat k focení, k dispozici jsou třeba medvědi, srny, labutě nebo lamy.

Poměrně bezproblémovou záležitostí je fotografování s dravými ptáky, při kterém studia spolupracují se sokolníky, obdobné je to také u koní. Fotografové podle svých slov hodně dbají na to, aby zvířata byla klidná a spokojená, neboť od toho se pak odvíjí také spokojenost zákazníků. „Já konkrétně pracuji jen s chovateli, kteří svá zvířátka milují. V podstatě se mazlí nebo vozí, nebo sedí na ruce cizím lidem, kteří by je beztak hladili a mazlili na jiných akcích, třeba na hradech. Jen je to pojímáno jako kontaktnější zážitek pro lidi,“ vysvětluje Pavla Humlová ze studia Fotokouzlo a pokračuje s úsměvem: „Vtipné je, když si třeba chytrý krkavec sám skočí do mošničky, kterou má chovatel Míla připevněnou kolem pasu a ukrývá v ní odměny. Nebo když potřebuji na fotku pouze jednoho ,vlka‘, a ten druhý se do snímku prostě nacpe, protože přeci nebudeme fotit bez něj.“

Zvířata samozřejmě potřebují také někdy odpočinek dle svého. Tak si prostě „vlci“ lehnou do stínu a prospí se, liška jde očichat okolí, kůň se v pauze vyběhá, krkavec občerství.

Pozor na chráněné druhy

Přes veškerou opatrnost a ohleduplnost ke zvířatům je možné se dostat do problémů. Filipu Matušinskému loni nabídla chovatelka k fotografování mláďata tygra. Dle majitelky, která provozuje soukromý chov, byla tygřátka na focení zvyklá a mazlivá. Focení se tedy realizovalo, vše proběhlo přesně tak, jak chovatelka řekla. Tygřátka předla, mazlila se, neposeděla.

„Po focení jsme dostali předvolání na inspektorát životního prostředí, že jsme neoprávněně použili k focení mláďata chráněného druhu, na který se vztahuje podmínka, že pokud se na nich komerčně vydělává, musí být registrována v databázi CITES. To ale tato koťata dle šetření nebyla,“ vzpomíná Matušinský. Pokuta za takový počin má horní hranici milion korun. Fotograf měl štěstí, na základě neznalosti zákona, byť ta neomlouvá, mu byla byla vyměřena nejnižší možná sankce pět tisíc korun.

Levné to není

O fotografie se zvířaty mají zájem v drtivé většině ženy a rodiče často nechávají takto vyfotografovat i své děti. Pro ně je ostatně mazlení se zvířátkem velkým zážitkem ovšem až od určitého věku, kdy už vědí, jak se k němu chovat. A existují i další drobná omezení. „Malé děti třeba nefotím s koněm. Nemá to logiku a výsledné fotky by nestály za nic protože dítě na fotce zanikne vedle obrovského koně. Tam třeba doporučím počkat pár let nebo jít fotit s poníkem,“ doplňuje Pavla Humlová.

A nejde o levnou záležitost. Platí se totiž nejen přítomnost fotografa, ale i zvířete s chovatelem, vizážistky, desítek kostýmů a rekvizit. Proto se studia snaží jednotlivá focení řadit za sebe, aby alespoň trochu snížila náklady. I tak se cena pohybuje v průměru od čtyř do deseti tisíc korun, avšak může se vyšplhat s plně individuálním přístupem a delším zážitkem i na dvojnásobek.

Přesto prý zájemců o tyto snímky stále přibývá, údajně mimo jiné i kvůli koronavirové pandemii. Ta způsobila, že lidi méně cestují a mají více peněz, které mohou utratit za alternativní zážitky.