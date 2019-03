Nápad ‚šmírovat‘ byty narazil. Úvaha o kontrolách elektroměrů v Praze rozpoutala koaliční přestřelku

PRAHA Žádné špehování elektroměrů nepřipustíme, reagoval lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil na slova primátora Zdeňka Hřiba o kontrole prázdných bytů. Předseda TOP 09 označil situaci za první vážný spor v pražské koalici a vyžádal si od svých partnerů z magistrátu jednání kvůli koaliční krizi. Podle Pirátů ale žádný takový návrh na stole nebyl.

Pražskou koalicí Pirátů, Spojených sil pro Prahu a hnutí Praha sobě otřásá první skutečně vážný spor. Vznikl poté, co primátor za Piráty Zdeněk Hřib v rozhovoru se serverem Aktuálně.cz uvedl, že jedním z nástrojů pro boj s bytovou krizí v Praze by mohla být kontrola prázdných bytů prostřednictvím analýzy stavu elektroměrů. Majitelům nevyužívaných bytů by pak mohlo hrozit například zvýšení daně z nemovitosti.



„Dnes píšu oficiální dopis panu primátorovi i panu (Janu) Čižinskému (lídr hnutí Praha sobě – pozn. red.), že si žádáme oficiální koaliční jednání kvůli koaliční krizi,“ řekl v pátek LN předseda TOP 09 a lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil. Hřibovu vizi označil za nepřijatelný „levicový experiment“. Spor je podle Pospíšila principiální a primátorův návrh považuje za podobný programu komunistů. S Hřibem, který je až do pondělí na zahraniční cestě na Tchaj-wanu, se podle svých slov hodlá sejít hned po primátorově návratu. Hřib se do pondělí odmítá k tématu vyjádřit.

Zásah do soukromí

„Citace pana primátora hovořila o jistém počtu soukromých bytů v Praze, které nejsou využívány. Následně by prý chtěl s ministerstvem financí řešit, jaká opatření zavádět. Z toho odvozuji, že se bavíme o zvedání daně či jiném sankčním opatření,“ řekl Pospíšil. Koalice přitom podle něj až doposud řešila pouze otázku prázdných bytů, jež vlastní městské části či přímo město, o soukromých bytech prý vůbec nebyla řeč.

„Považujeme za nepřijatelné, aby docházelo ke šmírování konkrétních fyzických či právnických osob, zda a v jakém množství odebírají elektřinu, a podle toho jim hrozit uložením nové daně. Tak to od Pirátů na počátku jasně zaznělo a my to považujeme za nepřijatelný zásah do soukromí a vlastnictví lidí,“ řekl Pospíšil.

Plány pirátského primátora se nesetkaly s pochopením ani u mnoha lidí na Facebooku, kde byl článek hojně sdílen. „Zajímá mě už jen jedno – znárodňování proběhne ještě před volbami, nebo až po dalších volbách?“ ptá se sarkasticky uživatel Radek Kolář ve svém komentáři. „Bude pracováno s anonymizovanými daty? Tak určitě, to se pak ta daň zvýší anonymům a anonymně,“ komentoval zase uživatel Ivan Štefka.

Zatím žádná mapa

Podle Adama Zábranského, radního za Piráty pro bydlení, by metropole na příkladu obecních domů stanovila hodnotu odběru elektřiny v prázdném bytě. A podle dat, jež má k dispozici Pražská energetická (PRE), by mohla sestavit mapu ukazující, kolik prázdných bytů se nachází v kterých pražských čtvrtích. „Například bychom získali údaj, že v Bubenči je deset procent bytů s extrémně nízkou spotřebou elektřiny. Ale data k jednotlivým bytům bychom neměli,“ řekl Zábranský LN. Praha by pak podle něj disponovala celkem jasnou představou o tom, kolik bytů je v Praze prázdných.

„Jestli si někdo myslel, že město bude mít data ke konkrétním bytům a že ta poslouží jako podklad pro zvyšování daní, je to úplný nesmysl,“ mírní ostré reakce koaličních partnerů Zábranský.

Záměr měl podle Pirátů zaštiťovat Institut plánování a rozvoje (IPR) ve spolupráci s PRE. Zatímco z mediální přestřelky to vypadá, že práce na mapě už běží, skutečnost je podle mluvčího PRE Petra Holubce jiná. „Oficiální jednání mezi námi a IPR dosud neproběhlo. Přišly jen neoficiální dotazy na to, jaká data máme k dispozici. S magistrátem jsme zatím nekomunikovali vůbec. A ani není nic zadáno,“ uvedl Holubec.

Jak na aktuální kauzu reaguje třetí koaliční strana – Praha sobě? „Nějaké šmírování a elektroměry, to je samozřejmě nesmysl. Jsou to nepřijatelné praktiky. Na druhou stranu je situace s byty v Praze vážná,“ řekl LN lídr hnutí Čižinský. Podle svých slov by raději hledal pozitivní motivace pro majitele nemovitostí, než aby jim vyhrožoval zvýšením daní.

Čižinského Praha sobě by prý po víkendu na koaliční radě chtěla působit jako určitý moderátor, který bude současné napětí v koalici mírnit. „Taková je naše role. Byli jsme architektem té koalice, takže se budeme snažit být tím, kdo ji bude tmelit,“ uvedl Čižinský.