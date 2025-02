Máme další aktéry konfliktu, hlásí policie k případu napadení dívky v Hodoníně

„Pokračujeme v prověřování události včetně toho, co jí předcházelo. Probíhají procesní úkony, výslechy,“ uvedl mluvčí. Z 16 ustanovených lidí policie už s většinou z nich podle mluvčího hovořila. Podle Švába zbývá ustanovit zhruba čtyři až pět dalších lidí. Nově zahrnutí jsou vrstevníci napadené dívky, bližší věk odmítl mluvčí specifikovat. Chodí do různých škol, tedy nejen do té, kam docházela poškozená.

Podle videa, které zveřejnila na sociálních sítích matka napadené, čelila dvanáctiletá dívka tahání za vlasy, fackám či plivancům. Matka také uvedla, že dcera byla šikanována delší dobu a škola toto jednání neřešila.

„Netušili jsme, že se venku něco stane. Byl pro nás šok, že je něco takového možné. Svět dětí je krutý a násilí graduje,“ řekl už dříve ředitel školy Andrej Pavlíků. Útočníci podle něj nebyli žáky stejné školy jako oběť. Napadení kromě policie nezávisle prověřuje i Česká školní inspekce, aby posoudila, jak škola na situaci reagovala.

Policie na Hodonínsku prověřuje také přípravu zvlášť závažného zločinu, kterého by se mohl dopustit nezletilý. Policisté na síti X ve čtvrtek uvedli, že se podařilo zabránit možnému dokonání činu a ani nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Podle CNN Prima News šlo o žákyni ZŠ Vančurova, které se týká také případ šikany dvanáctileté dívky. Údajně plánovala vraždu, čin měl být podle serveru namířený vůči spolužákům.