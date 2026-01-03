Útočník v Hradci Králové použil obušek a sekáček, policie vyslýchá svědky

Autor: ,
  15:44aktualizováno  15:44
Policie kvůli pátečnímu napadení v obchodním centru Futurum v Hradci Králové stále vyslýchá svědky a vyhodnocuje kamerové záznamy. Dvaatřicetiletý cizinec napadl o čtyři roky mladšího muže, také cizince, a použil při tom obušek a sekáček, uvedla mluvčí policie Andrea Muzikantová.
Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník zranil dva lidi. (2. ledna 2026) | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...
Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...
Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...
Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...
7 fotografií

Útočník je podezřelý z pokusu o vraždu, hrozí mu trest odnětí svobody až na 20 let. Obvinění zatím nepadlo.

Muž podle mluvčí nejdřív udeřil druhého muže teleskopickým obuškem do horní poloviny těla. Pak pokračoval sekáčkem a napadenému způsobil sečná zranění na předloktí a hrudníku.

„Poškozený se pokoušel bránit nožem. Další zraněnou osobou byla 25letá žena, náhodná svědkyně konfliktu,“ uvedla Muzikantová. Policie útočníka zadržela v pátek ve fakultní nemocnici, kam ho někdo odvezl na ošetření.

Zraněného napadeného může a náhodnou svědkyni ošetřili záchranáři a odvezli do nemocnice. Kvůli incidentu muselo okolo 1 500 až 2 000 lidí dočasně opustit obchodní centrum.

Vstoupit do diskuse

Změny a důležitá data v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.