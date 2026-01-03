Útočník v Hradci Králové použil obušek a sekáček, policie vyslýchá svědky

Útočník je podezřelý z pokusu o vraždu, hrozí mu trest odnětí svobody až na 20 let. Obvinění zatím nepadlo.
Muž podle mluvčí nejdřív udeřil druhého muže teleskopickým obuškem do horní poloviny těla. Pak pokračoval sekáčkem a napadenému způsobil sečná zranění na předloktí a hrudníku.
„Poškozený se pokoušel bránit nožem. Další zraněnou osobou byla 25letá žena, náhodná svědkyně konfliktu,“ uvedla Muzikantová. Policie útočníka zadržela v pátek ve fakultní nemocnici, kam ho někdo odvezl na ošetření.
Zraněného napadeného může a náhodnou svědkyni ošetřili záchranáři a odvezli do nemocnice. Kvůli incidentu muselo okolo 1 500 až 2 000 lidí dočasně opustit obchodní centrum.