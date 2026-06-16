Pořezal generála nožem. Voják dostal podmínku, z armády ho téměř jistě vyhodí

  12:43aktualizováno  13:01
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Vojákovi, který loni v září napadl nožem brigádního generála, uložil dnes Městský soud v Brně podmíněný trest. Obžalovaný Martin Schejbal v jednací síni prohlásil vinu. Podle spisu loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu a způsobil mu těžké ublížení na zdraví.

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O Hyťhově napadení tehdy informoval server Aktuálně.cz, voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Obžalovanému hrozilo až deset let vězení.

„Muž je obžalovaný z výtržnictví, přečinu ohrožení pod vlivem omamné látky, ublížení na zdraví. Zároveň byla vyčísleno bolestné přes 200 tisíc korun a zároveň je žádost o náhradu nemajetkové újmy 250 tisíc,“ uvedl dopoledne po zahájení jednání státní zástupce Arne Nekula.

Obžalovaný souhlasil s popisem události a u soudu prohlásil vinu. „Rád bych se mu osobně omluvil, celá ta věc byla moje chyba. To, co jsem udělal, muselo hodně ovlivnit jeho osobní život,“ řekl v soudní síni Schejbal. Doplnil, že si z té noci nic nepamatuje.

Kromě tříletého podmíněného trestu mu soud zakázal na tři roky řízení a taky mu zabavil nůž, kterým Hyťhu zranil. Musí zaplatit i bolestné a nemajetkou újmu, jak navrhoval žalobce. Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly práva na odvolání.

Hyťha, který k soudu rovněž dorazil, vypověděl, že se před událostí neodehrála nějaká roztržka či konflikt, stalo se to podle něj zničehonic. „Normálně jsme seděli u stolu, normálně jsme se bavili,“ sdělil a popsal, že mu doktoři na ruce následně sešili, co se dalo. „Stále mám trvalé následky v hybnosti, v nervech, musím rehabilitovat,“ dodal.

Voják Martin Schejbal obžalovaný z napadení a pořezání brigádního generála Romana Hyťhy u Městského soudu v Brně. (červen 2026)
Brigádní generál Roman Hyťha u Městského soudu v Brně, kam dorazil jako poškozený. (červen 2026)
Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8. května 2023, Pražský hrad, Praha. Do hodnosti brigádního generála povýšil Romana Hyťhu (vlevo).
Voják Martin Schejbal (vlevo) obžalovaný z napadení a pořezání brigádního generála Romana Hyťhy u Městského soudu v Brně. (červen 2026)
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Incident se stal loni v noci na 26. září v brněnském hudebním klubu. Podle serveru iROZHLAS.cz se stal po oslavě narozenin jednoho z pedagogů Univerzity obrany, které se Hyťha účastnil.

Kromě těžkého ublížení na zdraví obžaloba vinila muže i z výtržnictví a z ohrožení pod vlivem návykové látky. Činu se totiž podle policie dopustil veřejně, na místě veřejnosti přístupném a po útěku z místa řídil auto pod vlivem značného množství alkoholu.

Schejbal byl v březnu kvůli trestnímu stíhání dočasně zproštěn výkonu služby. Další jeho budoucnost v armádě byla závislá právě na výsledku dnešní soudního líčení. S novináři na místě se příliš bavit nechtěl, naznačil, že je takřka jisté, že ho z armády vyhodí.

Hyťha patří mezi blízké spolupracovníky náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Dlouho sloužili ve speciálních silách, mají za sebou mise v Afghánistánu. Ředitelem sekce zpravodajského zabezpečení armády Řehka jmenoval Hyťhu krátce poté, co se v létě 2022 stál náčelníkem generálního štábu.

Jak už loni v listopadu informoval portál iDNES.cz, generál byl převelen pod odbor pro válečné veterány a válečné hroby. Hyťha také kvůli zářijovému incidentu přišel o bezpečnostní prověrku. Dnes u soudu řekl, že se v současnosti chystá jeho propuštění z armády, důvody prý nezná.

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