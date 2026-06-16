Pořezal generála nožem. Voják dostal podmínku, z armády ho téměř jistě vyhodí

O Hyťhově napadení tehdy informoval server Aktuálně.cz, voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Obžalovanému hrozilo až deset let vězení.
„Muž je obžalovaný z výtržnictví, přečinu ohrožení pod vlivem omamné látky, ublížení na zdraví. Zároveň byla vyčísleno bolestné přes 200 tisíc korun a zároveň je žádost o náhradu nemajetkové újmy 250 tisíc,“ uvedl dopoledne po zahájení jednání státní zástupce Arne Nekula.
Obžalovaný souhlasil s popisem události a u soudu prohlásil vinu. „Rád bych se mu osobně omluvil, celá ta věc byla moje chyba. To, co jsem udělal, muselo hodně ovlivnit jeho osobní život,“ řekl v soudní síni Schejbal. Doplnil, že si z té noci nic nepamatuje.
Kromě tříletého podmíněného trestu mu soud zakázal na tři roky řízení a taky mu zabavil nůž, kterým Hyťhu zranil. Musí zaplatit i bolestné a nemajetkou újmu, jak navrhoval žalobce. Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly práva na odvolání.
Hyťha, který k soudu rovněž dorazil, vypověděl, že se před událostí neodehrála nějaká roztržka či konflikt, stalo se to podle něj zničehonic. „Normálně jsme seděli u stolu, normálně jsme se bavili,“ sdělil a popsal, že mu doktoři na ruce následně sešili, co se dalo. „Stále mám trvalé následky v hybnosti, v nervech, musím rehabilitovat,“ dodal.
Incident se stal loni v noci na 26. září v brněnském hudebním klubu. Podle serveru iROZHLAS.cz se stal po oslavě narozenin jednoho z pedagogů Univerzity obrany, které se Hyťha účastnil.
Kromě těžkého ublížení na zdraví obžaloba vinila muže i z výtržnictví a z ohrožení pod vlivem návykové látky. Činu se totiž podle policie dopustil veřejně, na místě veřejnosti přístupném a po útěku z místa řídil auto pod vlivem značného množství alkoholu.
Schejbal byl v březnu kvůli trestnímu stíhání dočasně zproštěn výkonu služby. Další jeho budoucnost v armádě byla závislá právě na výsledku dnešní soudního líčení. S novináři na místě se příliš bavit nechtěl, naznačil, že je takřka jisté, že ho z armády vyhodí.
Hyťha patří mezi blízké spolupracovníky náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Dlouho sloužili ve speciálních silách, mají za sebou mise v Afghánistánu. Ředitelem sekce zpravodajského zabezpečení armády Řehka jmenoval Hyťhu krátce poté, co se v létě 2022 stál náčelníkem generálního štábu.
Jak už loni v listopadu informoval portál iDNES.cz, generál byl převelen pod odbor pro válečné veterány a válečné hroby. Hyťha také kvůli zářijovému incidentu přišel o bezpečnostní prověrku. Dnes u soudu řekl, že se v současnosti chystá jeho propuštění z armády, důvody prý nezná.