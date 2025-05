Akci zahájila v 9:00 ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Na obou březích Vltavy si lidé mohou během dne prohlédnout vojenskou techniku, mimo jiné obrněná vozidla Titus a Pandur nebo houfnici Dana.

Událost má podle Černochové nejen prezentovat techniku české armády, ale také připomenout výročí války. „Pro nás je obrovským poučením a obrovským mementem. A je to něco, co si my jako politici máme odnášet. Přesně proto, abychom se dalším konfliktům, dalším válkám vyhnuli,“ řekla na zahájení akce. Nejméně si podle ní války přejí vojáci a ministr obrany, protože vědí, co by následovalo.

„A protože se válkám a konfliktům chceme vyhnout, chceme moderní silnou armádu, odhodlané vojáky a vojákyně a chceme i silnou společnost, která se nezachvěje ve větru tehdy, když někde začne pršet a začnou lítat blesky, ale která se za svoje vojáky, za svoji armádu postaví a bude stát bok po boku v jejich úsilí,“ uvedla ministryně.

Nabitý program po celý den

Armáda naplánovala na Rašínově a Hořejším nábřeží program až do šesté hodiny večerní. Vojáci divákům předvedou ukázku boje z blízka, výsadky ze člunů, fyzické přezkoušení či ukázka výcviku služebních psů.

V 10:20 se uskutečnil průlet letounů a vrtulníků se seskokem vojáků. V časech 10:45 – 11:30 a 14:00 – 14:30 na Hořejším nábřeží proběhne exhibiční vystoupení Čestné stráže AČR. Sportovní příznivci se mohou na Rašínově nábřeží od 11:15 a následně od 15:00 setkat při autogramiádě se sportovci ASC Dukla.

Z obou břehů Vltavy je možné od 11:30 a 15:15 sledovat veslařské závody ASC Dukla. Pohledem na výsadek ze člunů se mohou diváci potěšit od 12:30 a 16:30. Program od 17:30 zakončí slaňování vojáků z vrtulníku na ponton.

Součástí bude také hudební vystoupení Malého tanečního orchestru Ústřední hudby AČR. Zájemci o službu v armádě budou mít možnost navštívit rekrutační středisko a vyzkoušet si fyzické testy.