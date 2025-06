Podle radního města Adama Zábranského (Piráti) zbývá z úprav dokončit rekonstrukci jedné z kobek na veřejné toalety a také umístění laviček a dalšího mobiliáře. V případě záchodů, které měly původně stát 30 milionů korun, městská firma Trade Centre Praha (TCP) připraví nový projekt na základě soutěže.

Lavičky do konce roku ještě TCP osadí podle původního plánu, jehož autorem je architekt Petr Janda a společnost Projektil Architekti. Další mobiliář, jako jsou koše nebo pítka, pak bude v designu využívaném magistrátem jinde po Praze.

Již upravené kobky mají mimo jiné vstupy osazené kruhy se skleněnými výplněmi, které slouží jako vstup. Celkově se podle schváleného dokumentu návrh ukázal jako investičně i provozně nákladný a nepraktický i z hlediska spotřeby energií či údržby a oprav. „Celková bilance provozu náplavek je významně záporná,“ řekl Zábranský.

Původní návrh zahrnoval i projekt říčních lázní, na který by město případně vypsalo novou soutěž. Podle Zábranského však v tuto chvíli investice není na pořadu dne. „Osobně aktuálně s tím projektem nepočítám, protože to byl projekt, který by se vyšplhal do stovek milionů korun, a myslím, že Praha má minimálně v současné době jiné investiční priority,“ řekl.

Pro trávení volného času nejatraktivnější pražské náplavky se nacházejí na Rašínově, Hořejším a Dvořákově nábřeží, tam také město nechalo zrekonstruovat kobky. Náplavky jsou zvláště v létě oblíbeným cílem Pražanů i návštěvníků Prahy. Po pravém břehu navíc vede páteřní cyklotrasa A2.