Nápor na operátory byl jako na Silvestra. Systém na chvíli vypadl, ale funguje, řekl Babiš

Praha Po spuštění on-line systému pro registraci k očkování proti covidu v pátek ráno museli operátoři posílat stejné množství SMS zpráv jako na Silvestra, řekl na tiskové konferenci po návštěvě pražské Nemocnice Na Františku premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že systém sice na chvíli vypadl, ale funguje. Večer se podle něho první den provozu vyhodnotí. Podle operátorů je vláda o zasílání zpráv předem vůbec neinformovala.

Systém pro registraci lidí starších 80 let se spustil v pátek v 08:00. Vykazoval například problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS, které chodily se zpožděním. Volné termíny pro očkování proti covidu byly po hodině obsazeny. Fungování a podobu systému kritizovala opozice.



Babiš odmítl kritiku, systém podle něj funguje. „Systém nezkolaboval, jak někteří tvrdili, ale byl přetížen,“ řekl. Problémy s rozesíláním SMS zpráv jsou podle něj věcí operátorů.

Ti nicméně uvedli, že s nimi stát tuto otázku vůbec neprobíral. „Jestli někdo mluvil s operátory nebo ne, na to já neumím odpovědět,“ řekl Babiš. Dodal, že on osobně to neřešil. Hlavní nápor na registrační systém podle něj bude v pátek a dále se situace zklidní.



„Je to velký nápor, a pokud operátoři nestíhají posílat esemesky a říkají, že to je jako na Silvestra, tak je třeba si uvědomit tu situaci,“ řekl Babiš. Podle statistik operátorů lidé v poslední den loňského roku odeslali 31,4 milionu SMS zpráv.



Premiér dodal, že nyní je v systému registrováno 65 tisíc lidí a termín jich má rezervováno 3000. Další rezervace termínů budou následovat s tím, jak budou do Česka přicházet další dávky vakcín. Stát má nyní podle premiéra objednáno 12 milionů dávek.



Fakt, že termín si mohlo zarezervovat jen 3000 lidí, je podle premiéra dán tím, že většina dávek vakcín je stále určena k očkování v nemocnicích a domovech pro seniory, tedy mimo rezervační systém.



Registrační systém v pátek po jeho spuštění kritizovali zástupci opozičních stran, podle kterých nefunguje správně a je komplikovaný. Blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 navrhuje projednat strategii očkování příští týden ve Sněmovně. Pokud to vládní strany nepodpoří, počítá se svoláním mimořádné schůze.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného se k očkování v pátek dosud registrovalo 78 000 lidí starších 80 let, 3000 z nich už má rezervovaný termín. Další termíny budou očkovací centra přidávat ještě v pátek. Odešlo dosud 300 000 SMS s potřebnými PIN kódy. V první minutě se na web podívalo přes 170 000 lidí. Termínů pro očkování budou podle Blatného týdně řádově tisíce, možná deset tisíc. Dávek přijde týdně 70 000, očkují se ale dál i zdravotníci a lidé v domovech.

„Ve dvanáct hodin proběhla plánovaná dvouminutová odstávka, která má za cíl dohlášení dalších slotů, jak příkazem přímo řízeným nemocnicím, tak domluvou s krajskými nemocnicemi,“ řekl ministr. Kdo termín zarezervovat nestihl, se může s PIN kódem, který přišel na mobil jako SMS, na rezervační web vracet.

Ještě větší nápor na registrační systém očekává Blatný 1. února, kdy by měl být spuštěn pro další skupiny lidí. Původně se měli mít možnost hlásit všichni, zřejmě ale půjde o lidi starší 65 let, chronicky nemocné a vybraná povolání, se kterými vakcinanční strategie počítá přednostně.

„Nebude to znament, že by se někdo dostal k očkování později, než by měl. Tím, že budu několik měsíců na čekacím listu, si nijak nepomohu,“ řekl Blatný. Zdravý třicetiletý člověk podle něj přijde na řadu až za několik měsíců. Jak přesně bude pořadí upraveno zatím podle ministra rozhodnuto není.

Potvrdil také, že ráno byly problémy s prodlevou posílání PIN kódů a pomocí SMS. „Nemyslím si, že by se dalo říct, že o tom někdo nevěděl nebo na to nebyl připraven,“ řekl Blatný ke kritice mobilních operátorů, že o očekávaném náporu SMS nevěděli. „Vláda nemůže říci, že operátoři mají navýšit kapacity,“ dodal. Prvních 20 minut byl také problém s kratšími rodnými čísly, dodal.

Ráno byla přetížená i informační linka 1221, která seniorům měla s registracemi pomáhat. Podle Blatného na ni v jednu chvíli volalo 40 000 lidí a vyřízeno bylo 3000 hovorů. Kapacity byly posílené a ráno měla asi 140 operátorů. Průměrný hovor podle něj trval pět minut a 15 sekund, nejdelší 39 minut.