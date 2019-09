Česko bojuje se suchem. ‚Napouštěčům‘ bazénů by mohla podražit voda

Praha Na červeném seznamu sídel, kde sucho ohrožuje dodávky pitné vody, je tisícovka českých obcí, šestnáct procent ze všech. Stejně jako v uplynulých pěti letech musela řada starostů omezovat její odběry, především na napouštění bazénů a zalévání zeleně.

Jak se jim postupně hromadí zkušenosti, zjišťují, že by potřebovali získat do ruky ještě jeden regulační nástroj – takzvané pásmové ceny vody. Tedy aby mohli nasadit vyšší cenu nad určitou mez spotřeby, čímž by docílili, že notorickým napouštěčům zkazí chuť.



„Jsou obce, které vyhlásily zákaz odběru pitné vody z veřejného vodovodu například na napouštění bazénů či zalévání. Jiné přikračují k zásadnějším omezením, třeba v podobě stanovení denního limitu na odběr vody. A máme informace, že některé uvažovaly o stanovení jiné ceny za jeden metr krychlový v případě překročení ročního objemu odebrané vody,“ sdělil LN František Lukl, předseda Svazu měst a obcí.

Zatím starostové mohou jedině uvažovat, protože nynější paragrafy neumožňují, aby si částky za odebrané litry stanovili sami.

Změnu by ale mohla přinést rozsáhlá novela vodního zákona, jíž se Poslanecká sněmovna začne zabývat na podzim a do které by možnost pásmových cen samosprávy rády protlačily.

Cenu vody věcně usměrňuje ministerstvo financí; kontroluje a omezuje, co si jednotliví dodavatelé promítají do výsledné sumy. „Podle uvedené regulace není vlastník, respektive provozovatel vodovodu oprávněný stanovit pásmové ceny za dodanou pitnou vodu v suchých obdobích, podle níž by odběratel musel při překročení stanoveného limitu hradit vyšší částku za každý kubík pitné vody nad tento limit,“ říká Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství, pod které problematika vodohospodářství spadá.

Povinné měřáky stojí dost

Na podzim začne sněmovna projednávat velkou novelu vodního zákona, kam přibude takzvaná suchá hlava. Zavede obdobná pravidla a režim pro zvládání nedostatku vody, jako už to dlouho mají záplavy. Zatím v nových paragrafech možnost pásmových cen vody není, podle informací LN se však tiše počítá s tím, že to některý z poslanců načte coby pozměňovací návrh, protože vyslyší vůli samospráv. Aby to mohlo fungovat, musejí být v místech, kde se voda odebírá, digitální měřáky, které ukazují spotřebu v reálném čase. Kdyby se jimi měla pokrýt celá republika, bude to nemalý výdaj.

Některé obce si je však už zavedly o vlastní vůli a na vlastní náklady. Třeba v jihomoravských Vohančicích, kde první tíživé dopady sucha zažili v roce 2013. To se poprvé nenaplnil vodojem, jenž místní zásobuje – krmí ho vrt hluboký 67 metrů, a to už v posledních letech nestačí. Spodní hladiny opadly níž, studna musí být zpravidla hluboká alespoň 100 metrů, aby to k něčemu bylo.

„Od roku 2014 máme instalovány elektronické vodoměry s online měřením, každou hodinu se měřidla vzdáleně odečítají. Bez tohoto systému by obec byla dávno na suchu. Díky online měření každý občan ví, že provozovatel vodovodu vidí přesnou hodnotu v čase. Ze začátku, když začalo platit omezení sto litrů na osobu denně, byl problém s dodržováním; nyní již pominul, lidé si na nedostatek vody zvykli,“ popisuje starosta Vohančic Petr Blahák.

Digitální měřáky, jimiž si může obec zajistit vodní přežití, jsou docela drahá věc, na tisícovku obyvatel stojí přibližně tři čtvrtiny milionu, což v důsledku znamená, že si je v tuto chvíli mohou dovolit pořídit především menší vesnice a městysy.

Ministerstvo zemědělství počítá s tím, že v příštích letech půjdou miliardy na dobudování vodohospodářské infrastruktury, protože problémy se zásobováním postihují především místa, kam trubky nevedou. Na „protižíznivé“ trubky do obcí závislých na studnách chystá balík 26 miliard korun. Projekty, které se za ně vybudují, zajistí dodávky pitné vody pro 3,5 milionu obyvatel. Největší díl peněz půjde do středních Čech, Jihočeského a Plzeňského kraje.

Resort životního prostředí dává peníze na prohloubení vrtů pod sto metrů, ale je to jen prozatímní řešení – jediným skutečným je připojení na robustní soustavu se spolehlivými zdroji.