Národ vs. K. H. Frank. Archiv zpřístupnil unikátní záznamy ze sledovaného procesu

  15:48aktualizováno  15:48
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Před osmdesáti lety vrcholil v Praze jeden z nejsledovanějších procesů české historie. Před Mimořádným lidovým soudem stál Karl Hermann Frank, válečný zločinec a nejmocnější muž Protektorátu Čechy a Morava. Dochované záznamy z procesu nyní historici zdigitalizovali a zveřejnili.
Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným...

Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným zločincem K. H. Frankem k 80. výročí jeho popravy v rámci projektu Politické procesy. (21. května 2026) | foto: ČTK / Vondrouš RomanČTK

Proces s K. H. Frankem probíhal od března do května 1946 v Praze na Pankráci.
Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným...
K. H. Frank byl tím, kdo informoval Berlín o atentátu na Heydricha. Odpověď...
Obžaloba. Jaroslav Drábek (na snímku stojící), vedl obžalobu v přelíčení proti...
14 fotografií

Bylo to poprvé, kdy rozhlas vysílal soudní proces přímým přenosem a zároveň to bylo poprvé, kdy se archivoval záznam z takového procesu, jako svědectví pro budoucnost. Vzhledem k tehdejším technickým možnostem se jedná o naprostý unikát.

Záznam se dochoval na 1339 lakovaných deskách z pozinkovaného plechu, podobných gramofonovým deskám. Ty dohromady váží neuvěřitelných tři čtvrtě tuny. Jen pro zajímavost, jsou sice o něco větší než ty gramofonové, přesto se na na každou z nich vejdou pouze tři minuty záznamu.

Celkem se dochovalo osmdesát hodin záznamu. Rozhlasový záznam byl zveřejněn v rámci projektu www.politickeprocesy.cz. Tam v předchozích letech zpřístupnili i další nahrávky z různých procesů, které přenášel rozhlas.

Proces s K.H. Frankem se dochoval na 1339 nalakovaných zinkových deskách.

Proces s K. H. Frankem tehdy vysílali živě. „Byl vysílán živě třicet dnů, v dopoledních a odpoledních blocích,“ popisuje Tomáš Dufka z Archivu Českého rozhlasu. Cílem procesu tehdy podle něj nebyla poslechovost, ale veřejná služba, respektive určitá forma vyrovnání se s minulostí. Z neznámého důvodu se ale nedochoval pouze závěrečný rozsudek. „Mohl jít o technické nedokonalosti, mohl si tu fólii někdo vypůjčit a nevrátit... nevíme,“ dodává archivář.

Soud se konal ve stejných kulisách, jako jiné známé velké soudy, ve velké porotní síni na pražské Pankráci, kde se později odehrávaly politické procesy s Miladou Horákovou nebo Rudolfem Slánským. Toto ale bylo jiné, o vině a trestu K. H. Franka asi nikdo nepochyboval. Frank byl mimo jiné tím, kdo nechal odplatou za Heydrichovu smrt vypálit české vesnice Lidice a Ležáky. Byl německým státním ministrem pro Protektorát Čechy a Morava.

Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným zločincem K. H. Frankem k 80. výročí jeho popravy v rámci projektu Politické procesy. (21. května 2026)
Proces s K. H. Frankem probíhal od března do května 1946 v Praze na Pankráci.
Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným zločincem K. H. Frankem k 80. výročí jeho popravy v rámci projektu Politické procesy. Na snímku služební průkaz K. H. Franka. (21. května 2026)
K. H. Frank byl tím, kdo informoval Berlín o atentátu na Heydricha. Odpověď byla jednoznačná: Začněte s popravami. Originál je uložen v Národním archivu.
14 fotografií

Ráno 9. května 1945 Frank uprchl s rodinou z Prahy, odpoledne jej v Rokycanech zadržela americká armáda a dopravila do německého Wiesbadenu, kde se podrobil výslechu. Tam ho vystopoval český lovec válečných zločinců, plukovník Bohuslav Ečer. Frank se tehdy pokládal za politického vězně a byl velmi překvapen, že má být stíhán za válečné zločiny. Frankovo vydání zpět do Československa přikázala americká vláda 31. července 1945, k vlastnímu předání došlo 7. srpna. Přímo na letišti v Ruzyni tehdy Franka oficiálně zatkli a eskortovali na Pankrác.

Hlavní jednání začalo 22. března 1946. Frankovým obhájcem ex offo byl Kamill Resler, jediný statečný právník, který neodmítl „kata českého národa“ zastupovat. Vlastní jednání probíhalo v češtině, Frankovi ho přímo na místě tlumočili do němčiny.

Před soudem vystupovala i poslankyně Prozatímního národního shromáždění Milada Horáková. Jako svědkyně popisuje ve zhruba hodinovém vystoupení své zkušenosti z věznění v koncentračním táboře Terezín. O čtyři roky později sama stála ve stejné síni v roli obžalované a čelila trestu smrti.

Rozsudek nad K. H. Frankem vynesli 22. května 1946 a Frank byl o tři hodiny později během poslední veřejné popravy v Česku pověšen na dvoře pankrácké věznice. Na popravu se tehdy rozdávaly lístky, vydáno jich bylo na pět tisíc. V první řadě seděli lidické ženy. Proti lidem, na které se lístky nedostaly, musela před věznicí zasahovat policie.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.