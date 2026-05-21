Bylo to poprvé, kdy rozhlas vysílal soudní proces přímým přenosem a zároveň to bylo poprvé, kdy se archivoval záznam z takového procesu, jako svědectví pro budoucnost. Vzhledem k tehdejším technickým možnostem se jedná o naprostý unikát.
Záznam se dochoval na 1339 lakovaných deskách z pozinkovaného plechu, podobných gramofonovým deskám. Ty dohromady váží neuvěřitelných tři čtvrtě tuny. Jen pro zajímavost, jsou sice o něco větší než ty gramofonové, přesto se na na každou z nich vejdou pouze tři minuty záznamu.
Celkem se dochovalo osmdesát hodin záznamu. Rozhlasový záznam byl zveřejněn v rámci projektu www.politickeprocesy.cz. Tam v předchozích letech zpřístupnili i další nahrávky z různých procesů, které přenášel rozhlas.
Proces s K. H. Frankem tehdy vysílali živě. „Byl vysílán živě třicet dnů, v dopoledních a odpoledních blocích,“ popisuje Tomáš Dufka z Archivu Českého rozhlasu. Cílem procesu tehdy podle něj nebyla poslechovost, ale veřejná služba, respektive určitá forma vyrovnání se s minulostí. Z neznámého důvodu se ale nedochoval pouze závěrečný rozsudek. „Mohl jít o technické nedokonalosti, mohl si tu fólii někdo vypůjčit a nevrátit... nevíme,“ dodává archivář.
Soud se konal ve stejných kulisách, jako jiné známé velké soudy, ve velké porotní síni na pražské Pankráci, kde se později odehrávaly politické procesy s Miladou Horákovou nebo Rudolfem Slánským. Toto ale bylo jiné, o vině a trestu K. H. Franka asi nikdo nepochyboval. Frank byl mimo jiné tím, kdo nechal odplatou za Heydrichovu smrt vypálit české vesnice Lidice a Ležáky. Byl německým státním ministrem pro Protektorát Čechy a Morava.
Ráno 9. května 1945 Frank uprchl s rodinou z Prahy, odpoledne jej v Rokycanech zadržela americká armáda a dopravila do německého Wiesbadenu, kde se podrobil výslechu. Tam ho vystopoval český lovec válečných zločinců, plukovník Bohuslav Ečer. Frank se tehdy pokládal za politického vězně a byl velmi překvapen, že má být stíhán za válečné zločiny. Frankovo vydání zpět do Československa přikázala americká vláda 31. července 1945, k vlastnímu předání došlo 7. srpna. Přímo na letišti v Ruzyni tehdy Franka oficiálně zatkli a eskortovali na Pankrác.
Hlavní jednání začalo 22. března 1946. Frankovým obhájcem ex offo byl Kamill Resler, jediný statečný právník, který neodmítl „kata českého národa“ zastupovat. Vlastní jednání probíhalo v češtině, Frankovi ho přímo na místě tlumočili do němčiny.
Před soudem vystupovala i poslankyně Prozatímního národního shromáždění Milada Horáková. Jako svědkyně popisuje ve zhruba hodinovém vystoupení své zkušenosti z věznění v koncentračním táboře Terezín. O čtyři roky později sama stála ve stejné síni v roli obžalované a čelila trestu smrti.
Rozsudek nad K. H. Frankem vynesli 22. května 1946 a Frank byl o tři hodiny později během poslední veřejné popravy v Česku pověšen na dvoře pankrácké věznice. Na popravu se tehdy rozdávaly lístky, vydáno jich bylo na pět tisíc. V první řadě seděli lidické ženy. Proti lidem, na které se lístky nedostaly, musela před věznicí zasahovat policie.