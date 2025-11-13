Policie po razii na ŘSD obvinila 12 lidí a pět firem, zadržení jsou na svobodě

Na webu dozorujícího Okresního státního zastupitelství Pardubice o tom ve čtvrtek ráno informovala státní zástupkyně Adéla Rosůlek
Policie zahájila trestní stíhání 12 fyzických osob a pěti právnických osob pro zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, legalizaci výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby.
Policisté z NCOZ zasahovali v úterý na několika místech v Česku, mimo jiné v sídle ŘSD v Praze, v Hradci Králové a v budově Vodovodů a kanalizací Pardubice, podle Deníku N také v hlavní budově ministerstva pro místní rozvoj. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl řekl, že si policisté vyžádali dokumentaci týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD.
Předseda představenstva pardubických vodáren Leoš Malina kvůli trestnímu stíhání rezignoval, sdělila v úterý jeho advokátka Hana Burianová. Malina je společníkem a jednatelem firmy Gwendara Pardubice, která se podle obchodního rejstříku zabývá pronájmem nemovitostí, stavební činností a projektováním staveb a nespecifikovanou výrobou, obchodem a službami. Má i živnostenské oprávnění. Podle serveru Hlídač státu jeho firma Gwendara v minulých letech uzavřela s ŘSD dvě smlouvy.