Ředitelem Národního divadla bude dál Burian, dohlédne na opravu Nové scény

Stávající ředitel Národního divadla (ND) Jan Burian zůstane ve funkci do konce července 2028, aby se pod jeho vedením dokončila rekonstrukce Nové scény ND. Novinářům to dnes řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Burian tedy dohlédne na rekonstrukci Nové scény, která začne příští rok a hotová by měla být v roce 2027.