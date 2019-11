Národní galerie bude usilovat o vzácný obraz Trůnící Panny Marie s dítětem. Vláda počítá s investicí 15 milionů korun

Praha Národní galerie by do svých rukou ráda získala vzácný obraz z dílny Mistra vyšebrodského oltáře. Malíře vrcholných děl evropského středověku sice vystavuje, všechna jeho díla má ale pouze půjčena. Nyní to hodlá změnit. Zuby si brousí na obraz Trůnící Panna Marie s dítětem, který se poslední listopadový den objeví na aukci ve francouzském Dijonu.

Vláda počítá s tím, že by dílo mohla pořídit za zhruba deset až patnáct milionů korun. Kvůli záměru obraz získat si galerie nechala vypracovat dva znalecké posudky. „Obojí posouzení se shodují na mimořádně vysoké umělecké úrovni díla a doporučují jeho nákup,“ uvedlo ministerstvo kultury. Pro galerii by šlo o cenný zisk. Předchozí pokusy získat některé z děl Mistrovy dílny totiž skončily fiaskem. Několikaletý soudní spor o Madonu z Veveří prohrála s církví, nedávný záměr zakoupit obraz s námětem Zvěstování Panně Marii od Nadačního fondu Richarda Fuxy zkrachoval na neochotě státu uvolnit 65 milionů, které podnikatel a soukromý sběratel za malbu požadoval. Zvěstování Panně Marii za 65 milionů korun Národní galerie nekoupila. Skutečné jméno středověkého mistra není známo. Historici umění tak jeho jméno odvozují od Vyšebrodského cyklu – jedné z nejvýznamnějších památek evropské gotické malby –, který jím měl být vytvořen za časů císaře Karla IV. Navíc se shodují, že ve skutečnosti vlastně nešlo o jednoho jediného umělce. Obrazy jsou spíše produktem malířské dílny, která sídlila v Praze a kromě prací pro cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě tvořila i další díla. Jeden z největších sochařů historie. Národní galerie dá 12 milionů za výstavu Giacomettiho Národní galerie dosud žádnou z maleb Mistra vyšebrodského oltáře nevlastní. A obecně má nouzi o středověká malířská díla ze 14. století. „Většina dochovaných děl z této doby pochází z církevních majetků,“ konstatuje materiál ministerstva kultury, který mají LN k dispozici. Do třetice? Tvrzení úředníků resortu se týká i obrazů z umělecké dílny, která tvořila okolo poloviny 14. století. Vyšebrodský cyklus – série devíti deskových obrazů – připadl řádu cisterciáků z Vyššího Brodu v rámci církevních restitucí. Národní galerie ho od nich má pouze dlouhodobě zapůjčený. Snaží se proto využít všech možností, aby některé z děl mistra české gotiky získala. Zatím však bez úspěchu. Sáhodlouhý soudní spor o obraz Madony z Veveří definitivně prohrála před dvěma lety. Desková malba připadla církvi, konkrétně farnosti Veverská Bítýška, která ho vystavila v brněnském Diecézním muzeu na Petrově. Invaze v obrazech. Národní galerie na nových výstavách ukáže i Koudelkovy slavné fotografie Dnes již bývalý ředitel Národní galerie Jiří Fajt tehdy litoval, že obraz už nebude včleněn do sbírek jeho instituce, kde by byl ukázán v kontextu dalších středověkých maleb. Když se tedy letos objevila další možnost na získání údajně jednoho z „produktů“ dílny kolem vyšebrodského mistra, galerie po ní skočila. A narazila podruhé. Státu se totiž částka 65 milionů, kterou za obraz Zvěstování Panně Marii požadoval podnikatel a soukromý sběratel Richard Fuxa, zdála mnohonásobně „přestřelená“. Pochybnosti byly namístě. Uvedená malba se totiž předtím dražila ve Frankfurtu nad Mohanem za vyvolávací cenu 2,8 milionu korun. Neprodala se. Až pak ji koupil Fuxa a posléze nabídl Národní galerii. Na obhajobu pětašedesátimilionové částky, kterou si za ni řekl, tvrdil, že za gotický obraz zaplatil násobně více, než byla vyvolávací cena v aukci. Fajt o malbu připisovanou Mistrovi vyšebrodského oltáře velmi stál, za svou snahu se ale dočkal kritiky části odborné veřejnosti. Ta poukazovala právě na vysokou cenu za jediný obraz. Přední znalec středověkého malířství Jan Klípa v posudku pro ministerstvo kultury zmíněný obraz analyzoval a odhadl jeho cenu na zlomek té, kterou požadovala Fuxova nadace. „S přihlédnutím ke stavu nabízeného obrazu stanovuje cenu v rozmezí deset až dvanáct milionů korun,“ uvedl o Klípově zprávě kurátor Martin Vaněk pro server Artalk.cz. Když padla možnost prodat malbu Národní galerii, Fuxa oznámil, že ji nabídne do aukce, která se bude konat ještě do konce roku. Termín zatím ale neoznámil. „Nadační fond pro dílo získal povolení k trvalému vývozu do zahraničí, díky kterému ho budou mít možnost zakoupit i zahraniční sběratelé či investoři,“ prohlásila mluvčí Fuxova nadačního fondu Pavlína Stránská. Obraz pro šlechtice Krach předchozích snah Národní galerii jen dále motivuje, aby se některé z vrcholných děl české malířské gotiky pokusila získat. A při třetím pokusu za ní stojí i ministerstvo kultury, které současný pokus posvětilo. Fajt vs. Hrad. Na můj konec tlačí lidé ze Zemanova okolí, míní šéf Národní galerie „Vzhledem ke skutečnosti, že středověká umělecká díla původem z území Čech se dochovala ve velmi omezeném počtu, je možnost získání práce z dílny Mistra vyšebrodského oltáře do majetku státu zcela výjimečná,“ vysvětluje resort v materiálu, který počátkem týdne projednala vláda. Dražba, na níž bude galerie moci cenný obraz ve formátu 22 krát 20 centimetrů malovaný temperou na dřevě získat, se uskuteční 30. listopadu. Dijonská aukční síň na ni zve na webu a trůnící Pannu Marii s dítětem představuje ve více než čtyřminutovém videu. „Malba byla zcela určitě určena buď pro aristokraty, nebo přímo pro panovnický dvůr,“ tvrdí Stéphane Pinta, odborník znalecké společnosti Turquin Paris.