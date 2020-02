Národní kulturní památka z roku 2020? Budoucí status nového mariánského sloupu je nejasný

PRAHA Staroměstské náměstí je národní kulturní památkou. Ještě v roce 2020 by ho měla obohatit nová stavba - obnovený mariánský sloup. Není ale jasné, zda se také on dočká nejvyššího ocenění své hodnoty.

„Tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa,“ píše Národní památkový ústav (NPÚ) o národních kulturních památkách. O jejich vyhlášení spolurozhoduje i ministerstvo kultury na základě speciálního zákona. Vše, co požívá tento prestižní status, je považováno za to nejcennější, co může kulturní fond České republiky nabídnout. Stejnou ochranu by mohl požívat i nový mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Má to však několik háčků.

Udělit sloupu stojícímu v samém srdci historické části Prahy prestižní nálepku pod zkratkou NKP nezní až tak nesmyslně. Přece jen samotné náměstí, na němž bude stát, už statut národní kulturní památky má. V Ústředním seznamu kulturních památek, kde je vedeno pod číslem 174, je dokonce označeno jako „historicky nejvýznamnější prostranství hlavního města“. Mariánský sloup by se tak mohl stát jeho přirozenou součástí, byť by on sám za kulturní památku označován nebyl.



Autor repliky sloupu, která má na „Staromáku“ vyrůst do konce letošního roku, má představu, v jakém režimu by tomu tak mohlo být. „Dá se to odvodit od případu Karlova mostu. Ten je národní kulturní památkou a kopie soch, které se na něm nacházejí, jsou považovány za jeho součást. Poté se s nimi také tak nakládá,“ řekl serveru Lidovky.cz sochař Petr Váňa.

Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918 (na archivním snímku z 3. listopadu 1918), protože v něm viděl symbol habsburské monarchie.

V takovém případě by v situaci, kdy by bylo po vztyčení nutné se sloupem jakkoliv nakládat, nastoupili památkáři. I pro ty je to ale v současné době šifra. „Na to se v tuto chvíli dá těžko odpovědět, jelikož je to moderní artefakt,“ řekl serveru Lidovky.cz archeolog z pražského památkového ústavu Jaroslav Podliska. Podle jeho názoru je sice možné, že v rámci ochrany celého náměstí bude podobně chráněn i sloup. Ani podle něj by ale stavba samotná prestižní známku nedostala.



Mnohem více skeptické je prozatím ministerstvo kultury. „Stavba ještě ani nestojí, není zatím ani co posuzovat,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí rezortu Michaela Lagronová. Připomněla však také, že jedním z důležitých kritérií při udělování nejvyšší formy ochrany je také věk objektu, který bude v případném řízení o udělení ochrany i největší překážkou.

Stavba Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Kromě něj se posuzuje také architektonická či umělecká. Stejně tak ale i historický význam. To mimo dalších faktorů pomohlo třeba rodnému rodu Franze Kafky, shodou okolností v těsné blízkosti Staroměstského náměstí.



Oficiální odpověď na dotazy serveru Lidovky.cz NPÚ nedodal. Stavbu sloupu schválil pražský magistrát, podle jeho mluvčího se ale nechce k záležitosti případné památkové ochrany sloupu vyjadřovat s tím, že je celá záležitost v gesci ministerstva a památkového ústavu.

V Česku se momentálně nachází na tři stovky Národních kulturních památek. Většinu z nich tvoří stavby rozmanitých druhů (hrady, zámky, dopravní i průmyslové stavy atd.) od starověkých nálezů až po stavby z konce dvacátého století. Kromě budov se v rejstříku nacházejí i některé archiválie - například fond Archivu České koruny z let 1158 až 1935.

Záměr umístit kopii sloupu, který Pražané strhli v roce 1918, na původní místo vzbudil nadšení i odpor. Pro některé se jedná o symbol habsburského útlaku českého národa a církevní moci. Čeští komunisté po rozhodnutí pražského magistrátu stavbu povolit proti němu rozjeli petiční akci, v níž požadují nechat o této otázce rozhodnout občany v referendu.