Národní muzeum otevírá expozici s prapředky lidstva Lucy a Selam

Lucy a až o 150 tisíc let starší Selam z jedné rodiny lidských předků do Prahy zapůjčilo Národní muzeum Etiopie v Addis Abebě. Etiopii exponáty opouštějí jen výjimečně, v Evropě jsou poprvé.
Kvůli očekávanému velkému zájmu veřejnosti muzeum zavádí vstupenky na konkrétní čas a prodloužilo otevírací dobu. Od úterý 26. srpna bude podle mluvčí NM Kristiny Kvapilové možné historickou budovu muzea na Václavském náměstí navštívit od 09:00 do 18:00.
Fosilie předků člověka, samice a dítěte druhu Australopithecus afarensis, přistály v Praze v pátek 15. srpna. Transport kulturního dědictví provázela mimořádná bezpečnostní opatření, na starost je dostal policejní Útvar rychlého nasazení.
Zájemci se budou moci také setkat s objeviteli Lucy a Selam Donaldem Johansonem a Zeresenayem Alemsegedem. Diskuse v Nové budově Národního muzea se uskuteční ve středu 27. srpna.