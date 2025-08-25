Národní muzeum otevírá expozici s prapředky lidstva Lucy a Selam

Autor: ,
  6:44aktualizováno  6:44
Od pondělí budou v Praze v Národním muzeu po dobu dvou měsíců k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Půjde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka jsou jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě. Přezdívky mají Lucy a Selam
Kosti dvou ikonických předků lidstva, australopitéků Lucy a Selam....

Kosti dvou ikonických předků lidstva, australopitéků Lucy a Selam. Antropologové odhadují stáří nálezu na 3,2 milionů let. Rekonstrukce předka člověka druhu Australopithecus afarensis. Fosilie dostala jméno Lucy. (2023) | foto: Národní muzeum

Pracovníci letiště vykládají ostatky Lucy a Selam ven z letadla. (15. srpna...
Policie zajišťuje bezpečný transport ostatků po dosednutí letadla z Etiopie....
Zajištění bezpečnosti okolí letiště měli na starosti příslušníci cizinecké...
Zajištění bezpečnosti okolí letiště měli na starosti příslušníci cizinecké...
21 fotografií

Lucy a až o 150 tisíc let starší Selam z jedné rodiny lidských předků do Prahy zapůjčilo Národní muzeum Etiopie v Addis Abebě. Etiopii exponáty opouštějí jen výjimečně, v Evropě jsou poprvé.

Kvůli očekávanému velkému zájmu veřejnosti muzeum zavádí vstupenky na konkrétní čas a prodloužilo otevírací dobu. Od úterý 26. srpna bude podle mluvčí NM Kristiny Kvapilové možné historickou budovu muzea na Václavském náměstí navštívit od 09:00 do 18:00.

Fosilie předků člověka, samice a dítěte druhu Australopithecus afarensis, přistály v Praze v pátek 15. srpna. Transport kulturního dědictví provázela mimořádná bezpečnostní opatření, na starost je dostal policejní Útvar rychlého nasazení.

Zájemci se budou moci také setkat s objeviteli Lucy a Selam Donaldem Johansonem a Zeresenayem Alemsegedem. Diskuse v Nové budově Národního muzea se uskuteční ve středu 27. srpna.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.