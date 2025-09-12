Sto pokladů čínských císařů je poprvé v Evropě. Hostí je Národní muzeum

Občas se říká, že na čínských e-shopech se najde všechno. Poklady pravé Číny ale najdete úplně jinde, v pražském Národním muzeu. „Poprvé v Evropě je vystaven jeden z největších pokladů čínského umění – nádherná řezba Hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jadeitu,“ popisuje ředitel muzea Michal Lukeš.
V Historické budově Národního muzea jsou poprvé v Evropě vystaveny největších poklady čínského umění. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Mistrovské dílo o průměru asi 20 centimetrů umělec vyřezal z jednoho kusu jadeitu přirozených barev, smaragdově zelené a šedavě bílé. Ve staré Číně tato barevnost symbolizovala jemnost a čistotu charakteru. Do tmavě zelených listů ukryl kobylku s dlouhými tykadly a saranče.

Tento ikonický předmět, přirovnávaný svou popularitou k Moně Lise, je vrcholným zážitkem výstavy 100 pokladů, 100 příběhů, v níž se společně s ním představují desítky dalších vzácných artefaktů z císařských sbírek – od nefritových a jadeitových plastik přes porcelánové a skleněné mistrovské kusy až po svitky, kaligrafie či impozantní sochy lvů. Tento mimořádný výstavní projekt připravilo Národní muzeum společně s tchajwanským Národním palácovým muzeem.

Výstava také nabídne mimořádné technologické možnosti současného Tchaj-wanu. Návštěvníci se mohou doslova ponořit do čínských krajinomaleb díky interaktivní instalaci, která umožňuje prozkoumat detaily děl jezuitského malíře Ignáce Sichelbartha – misionáře z Čech. Jiný projekt umožní proletět se jedním z obrazů, na dalším místě stačí vzít do ruky kostku a jejím otáčením rozpohybovat porcelánovou misku a tak si ji prohlédnout ze všech stan.

Vystavené předměty jsou zapůjčené z Národního palácového muzea v Tchaj-pej. Tyto muzejní sbírky pocházejí především ze sbírek čínských císařů. Představují předměty umění a uměleckého řemesla z celého období čínské historie.

Výstava 100 pokladů, 100 příběhů je v Národním muzeu otevřena až do konce roku, každý den od 10 do 17 hodin.

