Plameny v Českém Švýcarsku ničí už i domy, kouř je cítit napříč zemí

V NP České Švýcarsko nyní hoří zhruba na 30 hektarech. Hasiči by požár dnes mohli dostat pod kontrolu, pokud se nezhorší počasí, uvedl v úterý velitel zásahu. Do Hřenska se kvůli rozsáhlému požáru v Českém Švýcarsku dostanou pouze záchranné složky. Na místo přijíždí další hasiči. Vodu znovu nabírá vrtulník.

Kvůli dál sílícímu ohni se museli hasiči stáhnout z obce Mezná, řekl v úterý ráno mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Do této vesnice se oheň rozšířil přes noc a podle Rudolfa zde hoří i několik domů. Místní obyvatele hasiči evakuovali už v pondělí.

„Nešlo to. Prostě to nešlo. Všichni jsme se v noci z Mezné museli stáhnout,“ uvedli na facebooku hasiči z Varnsdorfu, kteří v obci zasahovali.

„V noci bylo evakuováno v Hřensku asi 50 lidí z pravého břehu Kamenice až směrem ke státní hranici. Většinou to byli majitelé objektů,“ řekl mluvčí. Podle něj někteří obyvatelé odjeli sami vlastními auty, ostatní převezli hasiči do Děčína, kde nalezli dočasné ubytování. Z tábora ve Ferdinandově evakuovali hasiči do 50 lidí, byl to jeden autobus, dodal.

K požáru se podle mluvčího sjíždějí jednotky hasičů z jiných krajů. „V 7:00 bude proveden průzkum požářiště a přerozdělení jednotek včetně posil z okolních krajů a zahájeno intenzivní hašení i za pomoci letecké techniky,“ uvedli hasiči Ústeckého kraje po 06:30 na twitteru.

Hasiči v Česku evidují od rána velký počet volání s nahlášením zápachu kouře nebo dýmu. Zaznamenali je třeba v Praze nebo také v Pardubickém kraji. Občany žádají, aby v tomto specifickém případě zvážili, zda na tísňové linky volat, pokud nevidí třeba plameny.

Vzhledem k povětrnostním podmínkám lze totiž cítit kouř na desítky kilometrů daleko. Lidem doporučují omezit větrání. Velký počet volání eviduje třeba operační středisko v Pardubicích, kde lidé hlásí šedý kouř. Kraj je přitom od místa požáru vzdálený zhruba 130 kilometrů.

„V našem kraji nehoří. Kouř se šíří v pásu téměř přes celou republiku a je s zřejmě z Hřenska. Doporučujeme zavřít okna a dveře,“ uvedli na twitteru.

Podle meteorologů se kouř dostává až do středních a východních Čech a severní části Vysočiny. Může za to změna větru za frontou na severozápadní proudění.

„Kouř je velmi dobře vidět i na staniční síti ceilometrů. Tyto přístroje laserovými paprsky snímají kolmo vzhůru sloupec atmosféry a detekují tak například oblaka, srážky, mlhu - a také kouř a prachové částice ve větší koncentraci,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav ráno na facebooku.

Rozsáhlý požár v NP České Švýcarsko vypukl v neděli ráno a v pondělí večer se přiblížil k Hřensku. Již v pondělí evakuovali hasiči z horní části Hřenska deset turistů ze čtyř domů. Hasební práce pokračovaly i přes noc. Letecká služba hasičů byla přes noc pozastavena.