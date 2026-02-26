Turek a Červený jednali s řediteli národních parků o škrtech v rozpočtu

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Schůzky se nakonec zúčastnili jen ředitelé tří národních parků. Ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž na jednání nedorazil, čerpá dovolenou.
Červený po schůzce uvedl, že se s šéfy národních parků dohodli na pravidelné komunikaci. „Minulá vláda nastavila situaci, že my nyní musíme škrtat a řešit personální změny. Netýká se to jen ministerstva životního prostředí,“ řekl, Zároveň dodal, že ředitele ujistil, že jim je ministerstvo plně k dispozici. „Pokud nastane nějaké nenadálá situace, nebojte se, nenecháme vás v tom,“ vzkázal.
Turek zdůraznil, že se jednání neslo v přátelské atmosféře. „Dohodli jsme se, že budeme parky osobně navštěvovat,“ řekl. Ministerstvo prý rozhodně nechce národní parky upozadnit. „Naopak, jsou naší prioritou,“ dodal.
Kvůli avizovaným škrtům v rozpočtu resortu se mluví o propouštění zaměstnanců národních parků, omezení environmentální výchovy nebo akcí pro veřejnost.
„Děláme maximum pro to, aby parky nepřišly o žádné provozní peníze, které potřebují. Jenom chceme, aby se tady dělo nějaké efektivní finanční řízení,“ řekl ve středu Turek v pořadu Interview ČT24.
Parky by podle něj měly používat především peníze, které mají v rezervách. „Mají slušné rezervy, mají přes 726 milionů korun, což je dost,“ míní. Podle něj není v takové situaci logické brát peníze ze zadluženého státního rozpočtu.
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) minulý týden upozornila na dopis od zřizovatele, kterým je ministerstvo životního prostředí, jenž ji informoval o návrhu ministerstva financí na snížení počtu pracovních míst o 14 ze současných 238. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítli vládní Motoristy.
Kromě KRNAP má Česko ještě Národní park Šumava, Národní park Podyjí a Národní park České Švýcarsko. Cílem parků je především ochrana nejcennější přírodní lokalit ČR.