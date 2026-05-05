Hasiči v Českém Švýcarsku v noci likvidovali skrytá ohniska, přijede ministr

  8:39aktualizováno  8:39
Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou v boji s ohněm pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370.
Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal si přítomnost stovek hasičů a několika vrtulníků. (4. května 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Les se rozhořel mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na ploše okolo 100 hektarů, při největším požáru v národním parku v roce 2022 byla zasažená plocha desetkrát větší.

Plochu se po lokalizaci současného požáru podařilo snížit na 20 hektarů. V oblasti bylo 542 hasičů a osm vrtulníků, které provedly 446 shozů. Na místo dostaly přes jeden milion litrů vody.

V úterý bude podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové pomáhat ze vzduchu šest strojů, dva armádní, dva policejní a dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska s velkokapacitními bambivaky.

„Díky moderním technologiím, jako jsou drony a statické kamery, se přes noc dařilo objevovat skrytá ohniska požáru, která následně v náročném terénu hasiči likvidovali,“ uvedla mluvčí.

Nadále platí, že ošetřen byl kvůli přehřátí jeden hasič. Na své základny se už v pondělí vrátily jednotky z Pardubického kraje a dnes lokalitu opouštějí hasiči z Prahy a Plzeňska. V Českém Švýcarsku stále pomáhají profesionálové ze Středočeského, Libereckého a Karlovarského kraje. Na místě jsou také dobrovolné jednotky.

Nepřístupné jsou některé turistické trasy a cyklotrasy. Na území národního parku platí nejvyšší stupeň požárního rizika, což pro návštěvníky znamená, že se mohou pohybovat pouze po značených stezkách a nemohou tam pobývat v v noci.

Do Českého Švýcarska míří v úterý ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Chce jednat o rozsahu škod způsobených požárem.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující tisíc hektarů. S plameny bojovalo na šest tisíc hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

3. května 2026

