Fričová na postu nahradí vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství Jana Mareše, který institut dočasně vedl od srpna po skončení funkčního období předchozího ředitele Iva Jupy.
Hospodářské noviny v červenci informovaly o tom, že se do konkurzu na nového ředitele NPI přihlásilo asi 30 kandidátů, z nichž komise vybrala osm nejlepších. Deník dále uvedl, že komise doporučila jako nejvhodnější kandidátku Martu Vackovou, která dva roky vede krajské pracoviště NPI Střední Čechy.
Fričová už v NPI v minulosti působila jako projektová manažerka. Vystudovala obor Elektronické počítače na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je rovněž absolventkou studia pro ředitele škol a školských zařízení při Vzdělávacím institutu Středočeského kraje.
Na manažerských a pedagogických pozicích působila Fričová například na Soukromé obchodní akademii v Neratovicích, Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou nebo v organizaci Aisis v Kladně, kde se dlouhodobě věnovala projektům zaměřeným na inovace ve vzdělávání, rozvoj lídrovství, digitální kompetence, podnikavost a kreativitu.
V posledních letech se jako projektová manažerka podílela i na takzvané malé revizi rámcových vzdělávacích programů, tedy zavedení podpory digitální gramotnosti na českých školách.
„Vedení NPI přebírám s velkým respektem k práci kolegů v institutu i v terénu. Mým cílem je, aby organizace fungovala jako spolehlivý partner pro MŠMT i pro sborovny po celé republice – a aby vzdělávání dávalo dětem chuť se celoživotně rozvíjet a učitelům přinášelo skutečné profesní naplnění i hrdost,“ uvedla Fričová.
NPI je přímo řízenou organizací ministerstva školství. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedním z úkolů NPI je například příprava nových rámcových vzdělávacích programů.