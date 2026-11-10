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Výročí 17. listopadu uctí Schillerová i Havlíček. Na Národní třídě zastoupí Babiše

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  11:40aktualizováno  11:40
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Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku Alena...

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (2. listopadu 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Premiér Andrej Babiš oznámil, že se z důvodu pracovní cesty do Izraele nezúčastní oslav 17. listopadu. Společně s ním odlétá také řada ministrů. Na Národní třídu plánuje naopak přijít ministryně financí Alena Schillerová nebo ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.

„Samozřejmě, byl jsem v listopadu 1989 studentem pražské stavební fakulty a rád si tu dobu každý rok připomínám,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Havlíček na dotaz, zda se plánuje oslav státního svátku zúčastnit.

Nepřítomného premiéra a lídra ANO zastoupí také místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. „Stejně jako každý rok plánuji i letos 17. listopadu navštívit Národní třídu a uctít památku událostí roku 1989,“ přislíbila ministryně.

Redakce iDNES.cz s žádostí o potvrzení účasti na blížících se vzpomínkových akcích oslovila i další čelní představitele vládní koalice. Už dříve svou přítomnost avizoval ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé), a to i přes to, že právě jeho rezort letoší oslavy 17. listopadu finančně nepodpoří.

Národní třídu nenavštíví vedle Babiše také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), ministr obrany Jaromír Zůna (SPD), šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) či ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Ti všichni budou od 16. do 18. listopadu společně s předsedou vlády Babišem a náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Miroslavem Hlaváčem na návštěvě Izraele.

Premiér k načasování pracovní cesty uvedl, že ho jeho nepřítomnost na Národní třídě mrzí, na druhou stranu by to podle něj mohlo přispět k uklidnění vyhrocené situace.

Mrzí vás, že se premiér nezúčastní oslav 17. listopadu na Národní třídě?

17. listopadu 2025

Oslavy 17. listopadu

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