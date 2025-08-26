Výběrového řízení se účastnili čtyři uchazeči. „Profesor Horáček uspěl v hlasování komise velmi výrazně,“ sdělil mluvčí Jakob.
Horáček je také přednostou Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se například výzkumu vlivu psychedelik na léčbu deprese odolné vůči jiným lékům. Psychedelika mění vnímání, nálady a vědomí, patří mezi ně látka MDMA obsažená v extázi či psilocybin z lysohlávek. Horáček se podílel rovněž na projektu Nenech sebou manipulovat zaměřeného na boj proti dezinformacím.
Ministerstvo vypsalo v květnu výběrové řízení na vizi budoucího rozvoje NUDZ po apelu zaměstnanců nespokojených s působením dosavadního šéfa Petra Winklera. Ten v polovině července rezignoval, odejde ke konci srpna. Horáček stál proti němu i ve výběrovém řízením v roce 2021, kdy Winkler nahradil zakladatele ústavu Cyrila Höschla.
Zaměstnanci NUDZ v květnu předali na MZd otevřený dopis proti řediteli se 120 podpisy. Upozorňovali v něm na nepřátelskou atmosféru v ústavu i problémy s hospodařením. Za těmi ale částečně stojí i meziročně o 25 milionů korun nižší provozní příspěvek zřizovatele. Na ten ale podle tehdejšího vyjádření ministerstva není automatický nárok.
Podle výroční zprávy NUDZ za rok 2023 se příspěvek v letech liší. Zatímco v roce 2021 byl 50 milionů korun, o dva roky později 15 milionů korun. Celkově předloni ústav hospodařil s 397 miliony korun. Financování z grantů na vědu a výzkum tvořilo 75 procent příjmů. Hospitalizováno v NUDZ bylo 440 lidí na běžných odděleních, 835 v oddělení spánkové medicíny a 140 v oddělení následné péče. Ambulantně bylo léčeno 139 osob.