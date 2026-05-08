Zachytili kometu v souhvězdí Orionu. Fotka českých astronomů uspěla v NASA

Autor:
  9:17aktualizováno  9:17
Americký úřad NASA ocenil fotografii českých astronomů. Snímek s názvem „Comet R3 PanSTARRS before Rigel“, za kterým stojí Martin Mašek z Fyzikálního ústavu AV ČR a Jakub Kuřák z Klubu astronomů Liberecka České astronomické společnosti, se stal fotografií dne.
Kometa R3 PanSTARRS před Rigelem. (2026)

Kometa R3 PanSTARRS před Rigelem. (2026) | foto: Martin Mašek/FZÚ AV ČR, Jakub Kuřák/KaL ČAS.

NASA ocenila snímek českého fotografa. Jaroslav Fous zachytil komplexní halové...
Astronomický snímek dne NASA ze 4. března 2021 ukazuje prašné mlhoviny...
Snímek komety Neowise fotografa Miloslava Druckmüllera oceněný jako...
Astronomický snímek dne (Astronomy Photo of the Day, APOD) je ocenění pro...
5 fotografií

„Pro focení jsme použili jeden z automatizovaných přístrojů FRAM (Fotometric Robotic Atmospheric Monitor), které vyvíjí Fyzikální ústav AV ČR. Konkrétně šlo o zařízení umístěné v lokalitě budované observatoře Cherenkov Telescope Array poblíž chilské observatoře ESO Paranal v nadmořské výšce okolo 2300 metrů. Systém využívá objektiv 135 mm se světelností f/2 a CCD kameru G4-16000,“ komentoval snímek Mašek.

Fotografie následně zpracoval Kuřák. „Kamera pořizuje snímky ve třech kanálech – červené, zelené a modré. Pro každý kanál bylo pořízeno od 11 do 15 jednotlivých 60sekundových expozic, které jsme potom matematickou cestou sloučili do výsledného obrazu,“ vysvětlil.

Oba astronomové neuspěli poprvé. Ve výběru byli již v loni, s fotografií komety G3 ATLAS, kterou pořídili na stejném místě.

„Kam směřuje kometa R3 PanSTARRS? Ne směrem k hvězdě v horní části snímku, protože to je Rigel, který se nachází hluboko v pozadí a s kometou nemá nic společného. Ne, ani skrz mlhovinu uprostřed snímku, protože to je mlhovina Hlava Čarodějnice a ta je rovněž velmi vzdálená – ale není daleko od Rigelu,“ napsali zástupci NASA k fotografii.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.