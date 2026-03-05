Nemůžeme zestárnout u vývoje tanků, apeluje generál Řehka

  12:54
Když nefungují státní instituce, armáda neudělá nic, varoval náčelník generálního štábu Karel Řehka. Promluvil na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se koná na Pražském hradě.

Řehka mimo jiné vyzval k větší pružnosti při nákupech pro obranu. Na možný konflikt s Ruskem se nelze podle něj připravit bez zapojení celé společnosti. „Akviziční procesy musí být pružné, inovativní a rychlé. Není možné čekat šest let na stavbu budovy nebo stárnout u vývoje tanků. Spolupráce s průmyslem a modernizace legislativy jsou klíčové,“ apeloval náčelník generálního štábu.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka na konferenci NBNS na Pražském hradě. (5. března 2026)
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Na fotografii je náčelník generálního štábu Karel Řehka. Za ním předseda představenstva průmyslového holdingu Czechoslovak Group Michal Strnad (5. března 2026)
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. (5. března 2026)
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu
Česká republika musí podle něj hledat netradiční metody a překlenout období čekání na průmyslové kapacity, jako například Ukrajina využila FPV drony při kritickém nedostatku dělostřelectva. „Bez financí to ovšem nepůjde,“ připomněl.

Země přitom dle Řehky nemůže přistupovat k akvizici technologicky vyspělých produktů, které se vyvíjí a stárnou, jako k akvizicím tanků. „Musíme být pružní a spolupracovat s průmyslem. Tímto tempem nestíháme,“ podotkl.

Řehka zároveň upozornil, že nevystupuje proti žádným politickým rozhodnutím, ale jen upozorňuje na rizika, jaká rozhodnutí budou mít. Armáda podle něj může konat jen v mezích, které určí společnost a politika. „Když je priorita všechno, není priorita nic,“ varoval ovšem s tím, že bez odpovídajících obranných výdajů nemůže být země spolehlivým spojencem.

Zásadní je podle něj urychleně posílit evropský pilíř obrany, dobudovat schopnosti a navyšovat rozpočet na obranu, nikoliv jej krátit. „Ať už jen pro upoutání americké pozornosti. Jedná se o politické rozhodnutí. Nemůžeme se tvářit, že budeme plnit vše,“ řekl. Udržet pozornost Američanů v Evropě je podle něj životním zájmem Evropanů.

