Motoristé by se nedostali do Sněmovny, Kubovo hnutí má skoro 5 %, tvrdí průzkum

  8:54
Volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 32,6 %. Druhá zůstává ODS, těsně za ní je STAN, které zaznamenalo nárůst na 14,6 %. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD, naopak Motoristé by neuspěli, mají 4,7 %, ukázal první průzkum po kauze SMS jejich předsedy Petra Macinky. Poprvé se v něm objevilo i nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby.
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle průzkumu agentury NMS pro Novinky.cz se podpora opozičního a vládního bloku od voleb příliš nezměnila, vítězné hnutí však ANO mírně oslabilo. V říjnových volbách získalo 34,5 %, nyní by jej volilo 32,6 % respondentů.

ODS se od listopadu roku 2024 poprvé ve volebním modelu NMS objevila jako samostatná strana, ve sněmovních volbách kandidovala společně s TOP 09 a KDU-ČSL, které by se do dolní komory nedostali. Nárůst preferencí zaznamenalo hnutí STAN.

Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti (7,2 %) a SPD (6,5 %). Naopak Motoristé by se ocitli mimo dolní komoru se ziskem 4,7 % hlasů. Jedná se o první šetření, ve kterém byly hlasy získávány po vypuknutí kauzy s SMS zprávami, které adresoval ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka prezidentovi Petru Pavlovi.

Macinka ve zprávách naléhal na jmenování Filipa Turka, prezident je označil za vydírání. Kauza vyvolala protesty z řad veřejnosti, petici na podporu hlavu státu podepsalo necelých 800 tisíc lidí, došlo i na demonstraci na Staroměstském a Václavském náměstí.

Kuba poprvé v průzkumu

Totožný výsledek jako Motoristé získalo i nové hnutí Naše Česko, v jehož čele stojí jihočeský hejtman a bývalý politik ODS Martin Kuba. V tomto případě jde však o úspěch a nárůst preferencí nového subjektu.

„K výsledku hnutí Naše Česko přispěla doba sběru i zvolená metodologie. Data jsme sbírali jen dva týdny po oznámení založení strany, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby se informace rozšířila a zároveň ji voliči ještě nestihli zapomenout,“ popsala Tereza Friedrichová z agentury NMS pro portál Novinky.cz.

Volební účast by v únoru dosáhla 65 procent, to je téměř o čtyři procentní body méně, než jaká byla v říjnu 2025.

Zaujalo vás hnutí Naše Česko hejtmana Kuby?

celkem hlasů: 7351
