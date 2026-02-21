Motoristé by se nedostali do Sněmovny, Kubovo hnutí má skoro 5 %, tvrdí průzkum

Podle průzkumu agentury NMS pro Novinky.cz se podpora opozičního a vládního bloku od voleb příliš nezměnila, vítězné hnutí však ANO mírně oslabilo. V říjnových volbách získalo 34,5 %, nyní by jej volilo 32,6 % respondentů.
ODS se od listopadu roku 2024 poprvé ve volebním modelu NMS objevila jako samostatná strana, ve sněmovních volbách kandidovala společně s TOP 09 a KDU-ČSL, které by se do dolní komory nedostali. Nárůst preferencí zaznamenalo hnutí STAN.
Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti (7,2 %) a SPD (6,5 %). Naopak Motoristé by se ocitli mimo dolní komoru se ziskem 4,7 % hlasů. Jedná se o první šetření, ve kterém byly hlasy získávány po vypuknutí kauzy s SMS zprávami, které adresoval ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka prezidentovi Petru Pavlovi.
Macinka ve zprávách naléhal na jmenování Filipa Turka, prezident je označil za vydírání. Kauza vyvolala protesty z řad veřejnosti, petici na podporu hlavu státu podepsalo necelých 800 tisíc lidí, došlo i na demonstraci na Staroměstském a Václavském náměstí.
Kuba poprvé v průzkumu
Totožný výsledek jako Motoristé získalo i nové hnutí Naše Česko, v jehož čele stojí jihočeský hejtman a bývalý politik ODS Martin Kuba. V tomto případě jde však o úspěch a nárůst preferencí nového subjektu.
„K výsledku hnutí Naše Česko přispěla doba sběru i zvolená metodologie. Data jsme sbírali jen dva týdny po oznámení založení strany, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby se informace rozšířila a zároveň ji voliči ještě nestihli zapomenout,“ popsala Tereza Friedrichová z agentury NMS pro portál Novinky.cz.
Volební účast by v únoru dosáhla 65 procent, to je téměř o čtyři procentní body méně, než jaká byla v říjnu 2025.