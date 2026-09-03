Kuba a Netolický spojují síly. Jejich lidi kandidují ve 156 městech a obcích

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  19:12aktualizováno  19:12
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Martin Kuba a Martin Netolický stvrzují spolupráci. Stejná vize spojila hnutí...

Martin Kuba a Martin Netolický stvrzují spolupráci. Stejná vize spojila hnutí MY a Naše Česko. (13. dubna 2026) | foto: Facebook Martin Kuba

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje (2020)
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...
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Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby půjde do podzimních komunálních voleb společně s hnutím MY, které vede hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Kandidovat budou ve 156 městech a obcích. Do senátních voleb vyšle Naše Česko čtyři kandidáty. Kuba o tom dnes informoval na síti X. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb budou konat 9. a 10. října.

Na kandidátkách pro komunální volby budou mít Naše Česko a hnutí MY dohromady 2716 lidí. „Žádné politické hvězdy poslané z centrály. Starostové malých obcí, primátorka krajského města, lékaři, podnikatelé, učitelé, studenti. Lidé, kteří jsou úspěšní ve svých profesních životech a chtějí pracovat pro svoje města a obce, kde žijí, kde mají rodinu a blízké,“ uvedl Kuba.

Někde bude kandidátní listina pod značkou Naše Česko, jinde se hnutí spojila s místními osobnostmi pod jejich značkou.

Do senátních voleb půjde za hnutí Naše Česko Tomáš Fiala (dříve ODS), který bude o znovuzvolení usilovat na Strakonicku. Na Královéhradecku bude mandát obhajovat také Jan Holásek (dříve Hradecký demokratický klub), a to jako společný kandidát Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město. Na Chebsku se bude o post v Senátu ucházet podnikatel a moderátor Vladimír Keblúšek a na Kladensku ředitel Řízení letového provozu Jan Klas.

Bývalý člen ODS Kuba oznámil loni v listopadu odchod od občanských demokratů. Zdůvodnil to změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru a hnutí následně získalo registraci ministerstva vnitra.

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