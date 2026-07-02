Premiér odpovídal na otázku předsedy opoziční ODS Martina Kupky, který se ho ptal na skutečný obsah summitu NATO.
Vláda Andreje Babiše potvrdila účast prezidenta Pavla na summitu NATO při svém jednání v pondělí. V čele delegace bude ale premiér. „Pan prezident by mohl ukázat velkorysost a netrvat na své účasti,“ řekl i po jednání kabinetu Babiš. Pavel nemá letět s členy vlády, ale jiným vládním speciálem.
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka v úterý doplnil, že s hlavou státu poletí i zaměstnanec zahraničního odboru, prezidentův mluvčí, fotograf a jeden jeho bodyguard. Macinka řekl, že Pavel požádal o výměnu dvou členů delegace, když místo dvou bodyguardů upřednostnil právě mluvčího a fotografa.
„Vy jste dneska osočil pana prezidenta, že si vykládá ústavu, jak chce. Potom jste řekl, že pokud pojede do Angary, tak poškodí Českou republiku. Tak se chci zeptat: proč rozdmýcháváte tuhle úplně marnou, zbytečnou válku s Hradem? To přece žádné občany tohle vaše dohadování, tahle hloupá divadelní fraška nezajímá. Žádné občany z Ostravy, Pardubic, Otrokovic, Litvínova, odkudkoli z České republiky. Tak se chová jenom premiér, kterému tečou nervy a vlastně si neví rady sám se sebou ani s vládou,“ řekl ve Sněmovně předseda opoziční ODS Kupka.
„Co do té Ankary ve skutečnosti pojedete vyjednávat? Jak to bude vypadat? To je národní zájem České republiky, ne vaše dohadování o tom, kdo bude v té delegaci nebo ne. Na tom se přece dávno máte dohodnout a vůbec o tom nemá být řeč. Tohle dohadování poškozuje Českou republiku navenek,“ řekl stínový premiér občanských demokratů.
Kupku také po posledním útoku vojsk ruského diktátora Vladimira Putina na Ukrajinu, při kterém zahynulo 17 lidí, včetně patnáctiletého chlapce, zajímalo, proč když všichni ostatní spojenci se na summitu NATO budou bavit o pomoci Ukrajině, proč Česko nepomůže. „Proč z nás chcete udělat trapné černé pasažéry, místo toho abyste posiloval pozici České republiky ve světě?“ ptal se šéf ODS.
Česko podporuje Ukrajinu, ale nebude platit každoročně 70 miliard euro, řekl Babiš
Premiér mu opáčil, že Česko nemá peníze na to, aby dávalo peníze Ukrajině a že musí plnit závazek dávat 2 procenta HDP na obranu.
„Já v Ankaře vystoupím a Česká republika, ano, podporuje Ukrajinu, ale nebude platit ty peníze, které se tam navrhují, těch 70 miliard euro, které navrhlo Německo každoročně, protože zkrátka nemáme na to peníze a protože my musíme plnit 2 %,“ řekl Babiš při interpelacích.
„Každá delegace má 5 minut. Já mluvím dvacátý sedmý. To už Trump dávno tam nebude. Takže co my budeme říkat? No, my budeme říkat, že zkrátka na rozdíl od vás se budeme snažit ty 2 procenta splnit,“ opáčil předseda vlády a ANO Martinu Kupkovi.
„Já vůbec nebudu nic vyjednávat. My tam vystoupíme s mandátem, s projevem, který je schválen. A stejný projev, kdyby tedy byl šéf delegace pan prezident, by přečetl pan prezident na základě toho, že vláda mu takhle to uloží,“ uvedl Babiš.