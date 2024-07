Výchovná facka? Násilí je vždy násilí, říká psycholog Ptáček. Fyzické trestání dětí je podle něj nepřípustné

Téměř každá třetí žena už zažila nějakou formu domácího násilí, zdůrazňuje klinický psycholog Radek Ptáček v rozhovoru pro Lidovky.cz. „Jako společnost jsme překvapení, odkud se to vlastně bere. Ale minimálně každé třetí dítě je fyzicky trestané. Rodiče mu vštípí, že tohle je vzorec chování, který funguje. Takže když ho pak zlobí jeho přítelkyně, prostě jí dá facku,“ vysvětluje.

Lidovky.cz: Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila novelu občanského zákoníku, která obsahuje deklaraci, že tělesné trestání dětí je nepřípustné. Objevila se ale kritika, že taková deklarace není dostatečná. Například Nejvyšší soud uvedl, že se ani nejedná o zákaz a nehrozí žádné sankce. Co si o tom myslíte?

Naše společnost stojí na hodnotách, a proto je dobré tyto hodnoty deklarovat. Do současné doby jsme fyzické tresty brali jako přirozenou součást výchovy dětí. Touto právní úpravou jsme řekli, že běžnou součástí nejsou. V občanském zákoníku najdeme například i to, že manželé by si měli být věrní. Taky je to nepostihnutelné a nikdo to nekontroluje. Přesto to vnímáme jako určitou hodnotu. Trestní postih je druhým krokem, ke kterému v celé řadě společností vůbec nedošlo a ani dojít nemusí.

Lidovky.cz: Na to, že české právo dostatečně jasně nezakazuje fyzické trestání dětí, upozornil Evropský výbor pro sociální práva už před devíti lety. Proč podle vás trvalo tak dlouho, než došlo k návrhu na ukotvení v zákoně? Je to odraz mentality české společnosti?