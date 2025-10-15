Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

  10:06aktualizováno  10:06
Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že domácí ženu a muže napadl nožem a způsobil jim vážná zranění. Poté namířil zbraň proti sobě a spáchal sebevraždu. Kriminalisté věc vyšetřují jako pokus o vraždu.

„Na místě mělo dojít k incidentu mezi majitelem domu a jeho nájemníky, které měl z dosud nezjištěného důvodu napadnout a způsobit jim bodnořezná poranění,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

„Podezřelého policisté po násilném vstupu do domu nalezli bez známek života, s bodným poraněním, které si s největší pravděpodobností způsobil sám,“ informoval Truxa. Policisté nařídili soudní pitvu.

Oba vážně zraněné nájemníky, sedmatřicetiletou žena a rok mladšího muže, záchranáři převezli do nemocnice, muže letecky. „Vzhledem k závažnosti jejich zranění je nebylo možné do současné doby vyslechnout,“ sdělil Truxa.

Důvody, proč padesátiletý muž své nájemníky napadl, zatím policie nezná.

„Kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného ve stádiu pokusu,“ dodal Truxa.

