Až každý desátý muž byl obětí násilí. Agresorem je nejčastěji rodič, říkají experti

„Jednou v noci, když se s mámou opili, za mnou přišel do postele. Začal mě osahávat. Všude. Dělal jsem, že spím, nevěděl jsem, co mám v tu chvíli dělat,“ říká. „Když mi bylo asi sedm nebo osm, strčil mi ho poprvé do pusy. Večer jsem strašně brečel. Místo toho, aby to matka řešila, řekla mu to a oba mě zmlátili, že si nemám vymýšlet,“ svěřuje se.
Mužovo chování se stupňovalo, znásilňování trvalo roky. „Po čase jsem už nebrečel. Prostě jako bych tam nebyl. Jako bych se na toho kluka díval z výšky a opovrhoval jím, že si to nechá dělat,“ dodává. Následky si nese dodnes.
Domácím nebo sexualizovaným násilím si podle průzkumu agentury Ipsos pro iniciativu Pod svícnem prošlo v Česku 11 procent mužů, tedy zhruba každý desátý. Pět procent dotázaných uvedlo, že se s násilím setkali opakovaně, další jedno procento, že dokonce pravidelně.
Raději mlčí
Podle spoluzakladatelky iniciativy Pod svícnem Michaely Studené dochází k násilí na mužích nejčastěji mezi pátým a desátým rokem jejich života. Oproti tomu ženy se s ním nejčastěji setkávají mezi 21. až 40. rokem. Rozdíly jsou i v typech agresorů. Zatímco u žen jde ve více než polovině případů o partnera či partnerku, u mužů jsou to rodiče. Matku jako agresora uvedlo 28 procent dotázaných, otce 26 procent a partnera 23 procent mužů, kteří se s násilím setkali.
„Myslím, že spousta mužů násilí na sobě, ať už v dětství, nebo v rámci partnerského života, bagatelizuje,“ říká Studená.
Skutečnost, že i muži bývají oběťmi násilí, potvrzuje terapeut Václav Chytrý z programu Stop násilí, který spadá pod Diakonii. „S násilím páchaným na mužích se u klientů našeho programu setkáváme. V celkovém souhrnu však ale stále platí, že častěji je násilí pácháno na ženách,“ vysvětluje.
Podle terapeuta Chytrého jsou také rozdíly v tom, jaké formě násilí muži čelí. Pokud jsou pachatelkami ženy, nejčastěji jde o psychické nebo verbální formy násilí. „Jde například o pasivní agresi, ponižování, degradaci, zesměšňování, nadávky apod. Dále je to násilí ve formě kontroly – mobilu, e-mailů, hlídání toho, s kým se muž vídá – či o sociální agresi – tu představuje např. omezování kontaktů, pomluvy mezi přáteli, v rodině...,“ popisuje zkušenosti z praxe Chytrý.
Muži podle Studené násilí často vnímají jako něco, co si zasloužili, protože třeba v dětství zlobili. „Nikdo se ale nezamýšlí nad tím, proč. Jestli třeba k sobě chtěli připoutat pozornost, nebo to byla reakce na trauma,“ popisuje. Podle jejích odhadů by se skutečný počet mužů, kteří násilí na sobě zažili, mohl blížit dvaceti procentům. Důvodem nižších čísel v průzkumu je podle ní fakt, že o svých zkušenostech nechtějí mluvit.
S následky se oběti mohou potýkat celý život. Nejčastěji, ve 36 procentech případů, mají problémy s důvěrou, v nemalém měřítku jde také o psychické problémy, potíže v intimním životě nebo s navazováním vztahů.