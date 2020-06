Násilník zaútočil v Praze během jedné noci na tři dívky. Podle policie je velmi nebezpečný, nosí u sebe nůž

Praha Policie pátrá po muži, který v Praze během noci ze soboty na neděli 7. června brutálně zaútočil nožem na tři dívky. Je velmi surový a nebezpečný, nosí u sebe nůž. Jakékoli informace o útočníkovi mají lidé hlásit na tísňovou linku 158, v žádném případě se ho nemají pokoušet zadržet sami. Muž podle informací policie napadá na jednu nohu. Policii může pomoci i svědectví ženy, na kterou hledaný muž zaútočil na autobusovém nástupišti v Letňanech.

Hledaný muž se podle kriminalistů pohybuje po celé Praze. Oběť útoku sleduje a když poblíž nejsou lidé, zaútočí. Kriminalisté zatím neví, jestli je motiv útočníka loupežný, či sexuální. „Momentálně je skutek prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, ale zcela jistě se bude kvalifikace činu ještě měnit, a to ohledem na informace, které s sebou prověřování přinese,“ uvedla policie.



Případy série tří brutálních útoků na mladé ženy policie prošetřuje od neděle 7. června. První případ se stal v sobotu kolem 21:30 v Letňanech, kdy muž zaútočil na ženu na autobusovém nástupišti, žena se mu vysmekla a utekla k nástupišti metra. Žena útok nenahlásila, ale zachytily ho kamery. Policie se proto na ženu obrací s prosbou, aby kontaktovala linku 158, její svědectví je pro kriminalisty velmi důležité.

Po incidentu v Letňanech sedl útočník do metra a odjel na Opatov, kde kolem 23:30 zaútočil poblíž koleje Blanice na další ženu. „Chytil ji kolem krku do takzvané kravaty, povalil ji na zem, přičemž ji vyrazil telefon, zaklekl ji a začal škrtit. V druhé ruce držel nůž, který ji přiložil ke krku,“ popsala útok policie. Muž se zalekl projíždějícího auta a utekl. O hodinu později zaútočil o 300 metrů dál potřetí. V ulici Jana Růžičky přistoupil k ženě, chytil ji za krk a na pokusy ženy o obranu reagoval úderem pěstí do obličeje a povalením na zem. Útočník utekl, když na něj zakřičel kolemjdoucí muž.