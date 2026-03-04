K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník. Policie zadržela podezřelého

Autor: ,
  9:49aktualizováno  10:31
Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte. Podle iDNES.cz nejprve policisté, kteří byli na místě jako první, a pak i záchranáři museli dítě resuscitovat. Následně ho letecky transportovali do nemocnice. Policisté zadrželi jednoho člověka.

Policejní auto. | foto: Profimedia

Podle informací portálu iDNES.cz se čin odehrál v Lipně na Lounsku.

„Krajští kriminalisté se zabývají násilným trestným činem, při kterém došlo k vážným poraněním dítěte, která si vyžádala letecký transport do nemocnice. K činu mělo dojít včera ve večerních hodinách na Lounsku. V souvislosti s tímto incidentem policisté zadrželi jednu osobu,“ uvedli dnes policisté na síti X.

„Mohu potvrdit, že jsme zasahovali na Lounsku u nezletilé osoby s vážnou poruchou zdravotního stavu. Na místě byly dvě skupiny záchranné služby. Zásah si vyžádal letecký transport do jedné z pražských nemocnic,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

K zásahu vyjížděli záchranáři před 21:00.

Co přesně se na místě stalo, zatím není jasné. Okolnosti události policie aktuálně prověřuje. Bližší informace proto zatím nesděluje.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.