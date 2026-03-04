K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník. Policie zadržela podezřelého

Podle informací portálu iDNES.cz se čin odehrál v Lipně na Lounsku.
„Krajští kriminalisté se zabývají násilným trestným činem, při kterém došlo k vážným poraněním dítěte, která si vyžádala letecký transport do nemocnice. K činu mělo dojít včera ve večerních hodinách na Lounsku. V souvislosti s tímto incidentem policisté zadrželi jednu osobu,“ uvedli dnes policisté na síti X.
„Mohu potvrdit, že jsme zasahovali na Lounsku u nezletilé osoby s vážnou poruchou zdravotního stavu. Na místě byly dvě skupiny záchranné služby. Zásah si vyžádal letecký transport do jedné z pražských nemocnic,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.
K zásahu vyjížděli záchranáři před 21:00.
Co přesně se na místě stalo, zatím není jasné. Okolnosti události policie aktuálně prověřuje. Bližší informace proto zatím nesděluje.