Newyorská smetánka na liberecké radnici. Natáčení Netflixu omezí parkování

Autor:
  16:36aktualizováno  16:36
Jeden z nejvýznamnějších filmových projektů, který letos vzniká na území České republiky, se bude natáčet v Liberci. V prostorách radnice se odehrají scény velkého historického seriálu inspirovaného románem Edith Whartonové The Age of Innocence, který vzniká pro globální streamovací platformu Netflix.
Na liberecké radnici bude natáčet Netflix.

Na liberecké radnici bude natáčet Netflix. | foto: Město Liberec

Camila Morrone na Met Gala v New Yorku (6. května 2024)
Camila Morrone na udílení Critics Choice Awards (Santa Monica, 14. ledna 2024)
Herečka a modelka Camila Morrone na Oscarech (Los Angeles, 10. února 2020)
Shannon Murphy na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)
6 fotografií

„Seriál přenese diváky do prostředí newyorské smetánky 70. let 19. století a navazuje na stejnojmenný oceňovaný film z roku 1993 v režii Martina Scorseseho,“ říká Jan Král z tiskového oddělení liberecké radnice.

V hlavních rolích se představí Kristine Frosethová, Ben Radcliffe, Camila Morroneová a Margo Martindaleová. Režie se ujaly Shannon Murphyová, Lisa Bruhlmannová a Natalia Leiteová.

Mezi další lokace filmaři zařadili areál Intexu ve Vratislavicích nad Nisou. Samotné natáčení je naplánováno na radnici na pondělí 10. listopadu, přípravy však začnou už v sobotu. Obyvatelé města tak musí počítat s řadou komplikací, které se týkají především parkování.

To bude od sobotního rána omezené před vstupem do radnice a z její boční strany, v ulici 5. května podél prostoru před Plazou a dále v ulicích Kostelní a Železná. Od neděle pak musí řidiči počítat s omezením na Vavřincově vrchu a před budovami pošty a Divadla F. X. Šaldy.

„Děkujeme za pochopení a omlouváme se řidičům a návštěvníkům radnice za případné komplikace,“ dodává Král.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.